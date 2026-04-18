Bác sĩ chỉ cách tăng cường đề kháng cho trẻ mùa nóng

Bổ sung dinh dưỡng, cho trẻ uống đủ nước, ngủ đủ giấc, tiêm chủng đầy đủ, vận động phù hợp độ tuổi giúp tăng đề kháng cho trẻ khi nắng nóng.

Mùa hè, nhiệt độ cao và độ ẩm thay đổi thất thường là môi trường thuận lợi cho vi khuẩn, virus phát triển, gây ra nhiều bệnh lý nguy hiểm cho trẻ. BS.CKII Nguyễn Lê Ngọc, khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, hướng những cách đơn giản để tăng cường đề kháng, giúp trẻ khỏe mạnh.

Ăn chín, uống sôi

Trong thời tiết nắng nóng, để tránh ngộ độc, phụ huynh cần chọn thực phẩm tươi sống. Thức ăn nấu xong nên ăn ngay, nếu chưa ăn cần đậy kín và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh (không quá hai ngày).

Dinh dưỡng cân đối

Trong bữa ăn hằng ngày, cha mẹ cần bổ sung đủ 4 nhóm chất (đạm, béo, đường bột, vitamin và khoáng chất) nhằm tăng cường miễn dịch cho trẻ. Khẩu phần nên ưu tiên rau xanh, trái cây giàu vitamin và vi chất thiết yếu, tăng cường thực phẩm giàu đạm, sắt, kẽm như thịt, cá, trứng.

Uống đủ nước

Thời tiết nắng nóng, trẻ có nguy cơ mất nước cao do tăng tiết mồ hôi, khả năng điều hòa thân nhiệt hạn chế. Phụ huynh cần cho trẻ uống nước đều đặn trong ngày, không đợi đến khi có cảm giác khát. Ngoài nước lọc, bổ sung nước ép trái cây tươi. Trường hợp có dấu hiệu mất nước hoặc tiêu chảy nên sử dụng dung dịch bù nước điện giải (oresol) theo đúng hướng dẫn để đảm bảo cân bằng.

Sử dụng thiết bị làm mát

Việc sử dụng điều hòa, quạt máy không đúng cách dễ dẫn đến viêm họng, viêm phổi, cảm lạnh. Nhiệt độ phòng nên duy trì ở mức 26- 38 độ C, tránh để luồng gió điều hòa hoặc quạt thổi trực tiếp vào vùng đầu, cổ. Hạn chế thay đổi nhiệt độ đột ngột, chẳng hạn không nên từ phòng lạnh ra ngoài trời nắng ngay hoặc ngược lại. Khi trẻ ở ngoài nắng về, phụ huynh cần lau khô mồ hôi, nghỉ ngơi ít nhất 10 phút trước khi vào phòng lạnh hoặc đi tắm.

Giữ vệ sinh cá nhân và môi trường sống

Vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch cho trẻ nhằm giảm nguy cơ nhiễm khuẩn. Với trẻ nhỏ, phụ huynh cần hỗ trợ tắm rửa hằng ngày, giữ da khô thoáng. Riêng trẻ lớn, cha mẹ hướng dẫn trẻ vệ sinh đúng cách. Trẻ cần rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, đặc biệt trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh. Giữ nhà cửa thông thoáng khô ráo, loại bỏ vật dụng chứa nước quanh nhà để tránh muỗi vằn gây bệnh sốt xuất huyết. Vệ sinh bề mặt và vật dụng trẻ thường xuyên tiếp xúc như bàn ghế, đồ chơi, sàn nhà để hạn chế sự phát triển và lây lan của vi khuẩn, virus.

Vận động, thể dục phù hợp độ tuổi

Phụ huynh nên khuyến khích trẻ vận động, tập thể dục phù hợp với tuổi như đi bộ, chạy bộ, đạp xe, bơi, nhảy dây, đá bóng... Cha mẹ nên theo dõi cường độ tập luyện, tránh gắng sức và hạn chế vận động khi nắng nóng để phòng nguy cơ trẻ mệt, sốc nhiệt.

Hạn chế tiếp xúc nắng nóng, phòng sốc nhiệt

Phụ huynh nên hạn chế cho trẻ ra ngoài trong khung giờ 10h -16h. Khi cần ra ngoài, trẻ nên được đội nón/mũ, mặc quần áo thoáng mát, tuyệt đối không để trẻ trong xe kín lâu hoặc môi trường quá nóng để tránh nguy cơ sốc nhiệt.

Tiêm chủng đầy đủ

Phụ huynh cần rà soát lịch tiêm chủng của trẻ theo khuyến cáo, đối chiếu với sổ tiêm hoặc app theo dõi lịch tiêm để phát hiện các mũi còn thiếu hoặc trễ hạn tiêm nhắc lại. Trường hợp chưa tiêm đủ, cần đưa trẻ đi tiêm bổ sung kịp thời nhằm tạo miễn dịch chủ động, phòng ngừa hiệu quả nhiều bệnh truyền nhiễm.

Thời điểm giao mùa, bệnh truyền nhiễm thường gặp ở trẻ tăng và diễn biến phức tạp. Nhiều trường hợp trở nặng chỉ trong vài giờ như tay chân miệng, viêm não mô cầu, sốt xuất huyết... Bác sĩ Ngoc khuyến cáo phụ huynh cần nhận biết dấu hiệu chuyển nặng như trẻ sốt cao không đáp ứng thuốc, mệt nhiều, nôn ói, tiêu chảy, mất nước, li bì, co giật... cần đưa đi khám sớm để phòng biến chứng nguy hiểm.

