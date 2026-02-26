Ba thói quen sau chơi thể thao dễ gây đột quỵ

Tắm nước lạnh sau khi chơi thể thao, dừng vận động đột ngột, uống rượu bia hoặc cà phê dễ làm co mạch máu và tăng huyết áp, dẫn đến tai biến.

Đột quỵ sau khi chơi thể thao là tình trạng tai biến mạch máu não (tắc hoặc vỡ mạch) xảy ra ngay trong hoặc sau khi vận động, thường do mất nước, vận động cường độ cao hoặc bệnh lý nền tiềm ẩn (cao huyết áp, bệnh tim mạch) bị kích hoạt.

ThS.BS Lê Thế Phi, khoa Thần kinh Đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, chỉ ra một số sai lầm sau khi tập thể dục có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ.

Uống rượu bia

Sau tập luyện, cơ thể ra mồ hôi, mất nhiều nước. Tác dụng lợi tiểu của rượu, bia dễ làm máu cô đặc, tăng nguy cơ hình thành cục máu đông. Bên cạnh đó, rượu bia có thể gây rối loạn nhịp tim, rung nhĩ thoáng qua, tạo điều kiện cho cục máu đông hình thành trong tim và di chuyển lên não gây đột quỵ.

Theo bác sĩ Phi, khi đang mệt sau chơi thể thao, gan và thận còn phải làm việc nhiều để chuyển hóa cồn trong rượu bia càng làm tăng gánh nặng cho các cơ quan. Sau vận động mạnh, hãy ưu tiên nghỉ ngơi, bù nước, ăn uống đầy đủ, theo dõi các dấu hiệu bất thường như chóng mặt, hồi hộp, đau ngực để xử trí kịp thời.

Không nên uống rượu bia ngay sau tập luyện thể thao. Ảnh minh họa: Hoàng Nguyễn

Tắm nước lạnh

Khi vừa tập xong, mạch máu ngoại biên đang giãn để tỏa nhiệt, nếu gặp nước lạnh đột ngột sẽ gây phản xạ co mạch toàn thân, làm huyết áp tăng nhanh, tim phải hoạt động gắng sức hơn. Thay đổi tư thế khi tắm (đứng lâu, cúi người, xoay người đột ngột) khiến huyết động dao động mạnh, dễ gây choáng, ngất, thiếu máu cơ tim cấp.

Sau vận động mạnh, người tập luyện cần nghỉ ngơi cho cơ thể hạ nhiệt từ từ. Nên lau khô mồ hôi, mặc áo mỏng giữ ấm, sau đó tắm bằng nước ấm. Khi tắm, không đứng quá lâu, hạn chế cúi người hay thay đổi tư thế đột ngột, có thể ngồi tắm nếu cảm thấy mệt. Nên tắm nhanh trong phòng kín gió, lau khô, giữ ấm cơ thể để giúp tim mạch ổn định.

Uống nước tăng lực, caffeine

Caffeine kích thích hệ thần kinh giao cảm, làm tim đập nhanh, huyết áp tăng, gây co mạch não và tăng gánh nặng cho tim. Bác sĩ Phi cho biết sau khi tập, một số người có thể xuất hiện hồi hộp, choáng váng, rối loạn nhịp tim, nguy cơ này càng cao khi dùng nhiều nước tăng lực trong thời gian ngắn hoặc kết hợp với rượu bia.

Hãy uống nước lọc sau khi chơi thể thao nhưng chia thành từng ngụm nhỏ, không uống quá nhiều một lúc để tránh gây sốc tim mạch. Ưu tiên nước lọc, nước oresol pha đúng cách hoặc các nguồn bù điện giải tự nhiên như nước dừa, nước trái cây loãng (cam, dưa hấu) giúp bù nước và muối khoáng đã mất qua mồ hôi, góp phần phòng tránh nguy cơ đột quỵ.

Hằng Trần