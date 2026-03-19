Ba thói quen ít ngờ có thể gây hại não

Ít tiếp xúc xã hội, sống ở nơi thiếu ánh sáng và nghe nhạc to lâu dài có thể ảnh hưởng tâm trạng, trí nhớ và sức khỏe não bộ.

Sống trong bóng tối quá lâu

Nguy cơ trầm cảm tăng nếu một người ít tiếp xúc ánh sáng tự nhiên, vì thiếu sáng gây rối loạn nhịp sinh học, làm chậm hoạt động não và tăng nguy cơ suy giảm trí nhớ. Người lớn nên đi bộ vào sáng sớm, phơi nắng để hấp thụ ánh sáng mặt trời. Mở cửa sổ nhà ở hoặc phòng làm việc cũng giúp duy trì hoạt động não bộ hiệu quả.

Bật tai nghe hết cỡ

Nghe nhạc hoặc truyện ở âm lượng tối đa, dù chỉ 30 phút, có thể làm tổn thương thính giác và gây điếc. Suy giảm thính lực lâu dài còn liên quan đến các vấn đề não bộ như Alzheimer hay teo mô não, do não phải làm việc quá sức để xử lý âm thanh, dẫn đến khó lưu trữ thông tin vào bộ nhớ. Để bảo vệ tai và não, nên nghe âm thanh dưới 60% âm lượng tối đa, tương đương cường độ dưới 85 dB, và không quá vài giờ mỗi lần.

Ở một mình

Mỗi người đều có nhu cầu giao tiếp xã hội gồm trò chuyện, giao lưu, hội họp hoặc kết nối trên mạng. Những người duy trì hoạt động xã hội tốt, có nhiều bạn bè thân thiết thường tâm trạng ổn định hơn và làm việc hiệu quả hơn. Ngược lại, sống thu mình, ít giao tiếp có thể làm giảm kích thích các vùng não liên quan đến trí nhớ, tăng nguy cơ suy giảm nhận thức và bệnh Alzheimer. Cô đơn kéo dài cũng là yếu tố thúc đẩy trầm cảm, lo âu, làm tăng nồng độ cortisol (hormone stress) gây hại cho sức khỏe não bộ.

Chế độ ăn nhiều đồ ăn vặt như hamburger, khoai tây chiên, bim bim, nước ngọt chứa nhiều chất béo bão hòa, đường và chất bảo quản có thể thúc đẩy viêm, làm giảm khả năng ghi nhớ. Ngược lại, ưu tiên quả mọng, ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt, rau lá xanh giúp duy trì chức năng não và làm chậm quá trình suy giảm trí nhớ.

Ăn quá nhiều, kể cả các thực phẩm tốt, nếu kéo dài có thể gây thừa cân và viêm mạn tính, ảnh hưởng chức năng nhận thức, tăng nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Thiếu vận động, hút thuốc lá cũng ảnh hưởng đến khả năng ghi nhớ. Căng thẳng kéo dài và thiếu ngủ gây stress, tác động tiêu cực đến não bộ.

Anh Chi (Theo WebMD)