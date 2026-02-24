Ba thói quen ăn uống âm thầm tàn phá hệ tiêu hóa

Ăn vội vàng làm gián đoạn cơ chế tiêu hóa tự nhiên, còn dùng nhiều caffeine có thể kích thích niêm mạc dạ dày, gây ợ nóng và viêm loét.

Hệ tiêu hóa giữ vai trò phân giải, hấp thu dưỡng chất và loại bỏ chất thải, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe toàn thân. Song nhiều thói quen tưởng chừng vô hại mỗi ngày lại có thể âm thầm bào mòn cơ quan này.

Ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn

Thực phẩm chế biến sẵn như khoai tây chiên, đồ ăn vặt nhiều đường, thức ăn nhanh rất tiện lợi. Tuy nhiên, nhóm thực phẩm này thường chứa nhiều đường, chất béo không lành mạnh, chất phụ gia nhân tạo có thể làm mất cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột. Nếu vi khuẩn có hại phát triển quá mức sẽ gây viêm nhiễm dẫn đến nhiều vấn đề về tiêu hóa như đầy hơi, cảm giác khó chịu.

Để bảo vệ sức khỏe đường ruột, mỗi người nên ăn nhiều trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, các loại hạt. Những thực phẩm này cung cấp chất xơ, chất dinh dưỡng nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi trong đường ruột, giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh, cân bằng.

Ăn quá nhanh

Do công việc, lịch trình học tập dày đặc nhiều người ăn vội vàng mà không nhai kỹ. Ăn quá nhanh đồng nghĩa với việc dạ dày không có đủ thời gian để gửi tín hiệu đến não bộ rằng bạn đã no, dẫn đến ăn quá nhiều.

Ăn nhanh cũng gây khó tiêu, khó chịu vì thức ăn không được tiêu hóa kỹ trước khi đến dạ dày. Mỗi người nên hình thành thói quen ăn chậm, nhai kỹ để cơ thể tiêu hóa tốt, giảm áp lực lên đường ruột. Một nguyên tắc được nhiều chuyên gia khuyến nghị là dừng ăn khi cảm thấy no khoảng 70-80%, tránh để dạ dày quá tải.

Bổ sung nhiều caffeine

Cà phê và những loại đồ uống chứa caffeine giúp tăng cường năng lượng nhanh chóng. Tuy nhiên, uống nhiều caffeine có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày, làm tăng sản xuất axit, dẫn đến trào ngược axit, ợ nóng hoặc viêm dạ dày. Những tình trạng này làm mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột, dẫn đến khó chịu về tiêu hóa.

Mỗi người chỉ nên tiêu thụ khoảng 3-4 ly cà phê (tương đương 300-400 mg caffeine) mỗi ngày, tránh uống lúc đói. Những người bị kích ứng dạ dày hoặc trào ngược axit, hãy thử giảm lượng caffeine hoặc chuyển sang các loại đồ uống như trà thảo dược.

Ngoài chế độ ăn, giữ tinh thần thoải mái cũng rất quan trọng với sức khỏe. Khi căng thẳng, cơ thể sẽ giải phóng các hormone như cortisol làm mất cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột. Căng thẳng cũng làm chậm quá trình tiêu hóa, gây viêm nhiễm, dẫn đến đầy hơi, táo bón hoặc tiêu chảy. Thực hành các kỹ thuật giảm căng thẳng như thiền, yoga hoặc hít thở sâu có thể làm dịu tâm trí và hỗ trợ sức khỏe đường ruột.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)