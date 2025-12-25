Bí quyết uống cà phê có lợi cho sức khỏe

Chọn cà phê rang để giữ nhiều chất chống oxy hóa, hạn chế đường và thêm một chút quế có thể tăng lợi ích chống viêm.

Cà phê giàu chất chống oxy hóa, vitamin nhóm B, magiê, kali và polyphenol, giúp bảo vệ tế bào, hỗ trợ tiêu hóa, gan và chức năng não bộ. Tuy nhiên, cách pha chế và thời điểm uống ảnh hưởng đáng kể đến lợi ích của cà phê.

Rang phù hợp để tối ưu chất chống oxy hóa

Chọn mức độ rang phù hợp giúp tối đa hóa hàm lượng chất chống oxy hóa trong cà phê. Cà phê rang đậm có hương vị khói và đậm đà, trong khi cà phê rang nhẹ đến trung bình giữ lại nhiều axit chlorogenic (CGA) - một polyphenol thực vật có tác dụng chống oxy hóa và hỗ trợ chuyển hóa. CGA góp phần bảo vệ tim mạch và giảm mỡ nội tạng. Vì vậy, cà phê rang nhẹ hoặc rang vừa là lựa chọn phù hợp để dùng hằng ngày.

Thêm hương vị có lợi cho sức khỏe

Polyphenol tự nhiên trong cà phê có tác dụng hỗ trợ điều hòa đường huyết. Tuy nhiên, thêm nhiều đường lại gây tác dụng ngược, làm tăng nhanh lượng đường trong máu. Về lâu dài, thói quen này góp phần gây tăng cân, kháng insulin, bệnh tim mạch và các vấn đề răng miệng.

Để tăng hương vị và lợi ích sức khỏe, có thể thêm một chút quế vào cà phê. Lượng quế khoảng 1-2 g mỗi ngày có liên quan đến cải thiện đường huyết lúc đói và cân bằng lipid máu. Khi kết hợp protein từ sữa với polyphenol trong cà phê, khả năng chống viêm của thức uống có thể được tăng cường.

Không nên sử dụng thức uống vào buổi tối vì dễ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Ảnh tạo bởi AI

Pha cà phê phù hợp, uống đúng thời điểm

Cách pha và thời điểm uống cà phê ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe. Cà phê lọc giúp giữ lại nhiều hợp chất có lợi như polyphenol đồng thời hạn chế các chất không mong muốn. Uống ở mức vừa phải, khoảng 3-4 tách mỗi ngày hỗ trợ cân bằng đường huyết và tăng khả năng chống oxy hóa.

Caffeine giúp tăng tỉnh táo và bảo vệ hệ thần kinh khi được sử dụng đúng lúc. Uống cà phê quá muộn, đặc biệt trong vòng 6 giờ trước khi ngủ, dễ làm giảm chất lượng giấc ngủ. Thời điểm phù hợp là giữa buổi sáng (khoảng 9h-11h), khi nồng độ cortisol bắt đầu giảm, giúp tỉnh táo hơn mà ít ảnh hưởng đến giấc ngủ. Uống cà phê khi bụng đói cũng có thể làm tăng axit dạ dày và cortisol, gây khó chịu.

Uống điều độ

Cà phê có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe ở người trưởng thành khỏe mạnh khi sử dụng điều độ, như hỗ trợ chức năng gan, điều hòa đường huyết và bảo vệ não bộ. Lượng phù hợp là khoảng 3-4 tách mỗi ngày, tương đương 300-400 mg caffeine.

Tuy nhiên, uống quá nhiều cà phê có thể gây lo lắng, hồi hộp, tăng huyết áp hoặc rối loạn giấc ngủ, nhất là ở người nhạy cảm với caffeine. Phụ nữ mang thai nên giới hạn caffeine dưới 200 mg một ngày (khoảng hai tách cà phê). Người dễ mất ngủ hoặc kích thích thần kinh cần giảm lượng dùng và lắng nghe phản ứng của cơ thể để điều chỉnh cho phù hợp.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)