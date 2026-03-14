Ba sai lầm khi ăn sáng dễ gây hại sức khỏe

Ăn quá ít, thực đơn đơn điệu hoặc thường xuyên ăn sáng muộn có thể làm rối loạn quá trình trao đổi chất, khiến đường huyết dễ dao động.

Ăn sáng giúp bổ sung năng lượng và ổn định đường huyết sau một đêm nhịn ăn, đồng thời khởi động quá trình trao đổi chất. Bữa ăn này còn hỗ trợ tăng sự tỉnh táo, cải thiện khả năng tập trung và trí nhớ, cung cấp các dưỡng chất thiết yếu như vitamin, khoáng chất, chất xơ, canxi. Tuy nhiên, nhiều người vẫn mắc một số sai lầm khi ăn bữa đầu tiên trong ngày có thể gây hại cho sức khỏe.

Ăn sáng muộn

Đồng hồ sinh học bên trong cơ thể điều chỉnh nhiều chức năng như giấc ngủ, tiêu hóa, giải phóng hormone, trao đổi chất. Khi ăn sáng quá muộn so với thời điểm thức dậy, giờ giấc ăn uống có thể lệch khỏi nhịp sinh học tối ưu, từ đó ảnh hưởng đến hiệu quả hấp thụ dinh dưỡng. Mỗi người nên ăn sáng trong vòng 1-2 giờ sau khi thức dậy. Nếu bạn thức giấc lúc 6h-7h, hãy ăn bữa đầu tiên khoảng 8h-9h.

Ngủ muộn, giấc ngủ kém thường liên quan đến việc ăn muộn. Vì vậy, thay đổi thói quen ngủ có thể giúp ích. Mỗi người nên đi ngủ sớm, duy trì thời gian thức dậy đều đặn và hạn chế tiếp xúc với màn hình trước khi ngủ để hỗ trợ thiết lập đồng hồ sinh học của cơ thể.

Thực đơn đơn điệu

Ngay cả một bữa sáng lành mạnh, nếu lặp lại mỗi ngày với cùng một món cũng có thể khiến khẩu phần thiếu đa dạng dinh dưỡng. Ví dụ, chỉ ăn yến mạch mỗi sáng cung cấp nhiều chất xơ nhưng có thể thiếu chất béo lành mạnh hoặc vitamin B12. Thực đơn lặp lại mỗi ngày dễ gây cảm giác nhàm chán, khiến nhiều người có xu hướng tìm đến các món ăn vặt không lành mạnh vào cuối ngày.

Hệ tiêu hóa của con người phát triển tốt nhờ chế độ ăn uống đa dạng. Những chất xơ khác nhau từ nhiều loại trái cây, rau củ, ngũ cốc nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi trong đường ruột, tăng cường tiêu hóa, hệ miễn dịch. Thói quen chỉ ăn một loại thực phẩm cho bữa sáng mỗi ngày làm giảm sự đa dạng này, hạn chế lợi ích cho sức khỏe đường ruột về lâu dài.

Ăn ít

Nhiều người ăn sáng qua loa vì vội đi học hoặc đi làm, dễ khiến cơ thể thiếu hụt các dưỡng chất cần thiết và gây cảm giác mệt mỏi. Bữa sáng cân đối nên cung cấp tinh bột, protein và các vi chất như vitamin, khoáng chất, chất xơ. Bạn có thể bổ sung sữa, các loại hạt hoặc ngũ cốc để tăng lượng protein và vitamin cho cơ thể.

Thói quen ăn sáng đúng cách góp phần phòng tránh bệnh tiểu đường, vấn đề về tim mạch, cao huyết áp, cải thiện khả năng tập trung, trí nhớ. Mỗi người nên đảm bảo bữa ăn đầu ngày đủ chất, đúng giờ.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)