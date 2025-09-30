Bà nội U60 sinh song thai

Khi chị Trinh sắp sinh ở tuổi 53, con trai và con dâu mới biết tin có thêm hai em gái nhỏ.

"Tôi giấu tin mang thai vì không muốn nhiều người biết già còn sinh con mọn", chị Trinh nói hôm 25/9 trong khi ngắm chồng bận rộn pha sữa cho đôi song sinh mới chào đời.

Đây là lần mang thai thứ ba của chị Trinh, khi đã 52 tuổi còn chồng 60. Quyết định có thêm con đến với anh chị khá bất ngờ, không hề có kế hoạch trước. Họ vốn đã có hai con trai. Không may 4 năm trước con út mất do tai nạn, một năm sau con trai cả chuyển ra Hà Nội công tác rồi lập gia đình riêng và chọn định cư tại đây. Vợ chồng già trở thành vợ chồng son, nhà cửa hiu quạnh nên chị bàn với chồng sinh thêm con mặc dù đã lớn tuổi khó mang thai. Lúc này vợ chồng chị cũng vừa lên chức ông bà nội, song con cháu đều ở xa.

Năm ngoái, họ bắt đầu hành trình "tìm con" bằng cách can thiệp y tế. Chị Trinh tiền mãn kinh song vẫn có lượng ít kinh nguyệt, bác sĩ tư vấn kích trứng để làm thụ tinh ống nghiệm. Chị trải qua hai lần kích trứng, gom tạo được 3 phôi. Bác sĩ chuyển cùng lúc hai phôi vào tử cung chị Trinh, đậu song thai vào giáp Tết Ất Tỵ.

Hành trình mang thai nhiều biến cố cũng bắt đầu. Thai phụ trên 35 tuổi thường có nguy cơ cao bị tiểu đường thai kỳ, tăng huyết áp, tiền sản giật, sinh non hoặc băng huyết sau sinh... Chị Trinh quá tuổi làm mẹ lại mang song thai, nguy cơ tăng gấp đôi, theo ThS.BS Ngô Thị Bình Lụa, Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM.

Cuối tháng 4, thai 16 tuần, chị bị nhiễm trùng máu sốt suốt 10 ngày phải nằm viện điều trị. "Tôi lo sợ mọi cố gắng đổ vỡ", chị nhớ lại. Vượt qua được nguy hiểm, bác sĩ khuyên nên khám thai ở địa phương để rút ngắn quãng đường đi lại. Song chị vẫn đều đặn cứ hai tuần một lần từ Đồng Nai đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám, hy vọng nếu song thai được phát hiện có bất thường sẽ can thiệp kịp thời.

ThS.BS Ngô Thị Bình Lụa cho biết đây là trường hợp mẹ mang song thai lớn tuổi nhất tại Bệnh viện Tâm Anh. Êkíp bác sĩ theo dõi chặt chẽ cho thai phụ. Đến tuần 30, một thai nhỏ chênh lệch gần 20% cân nặng so với thai còn lại, dấu hiệu thai nhi chậm tăng trưởng trong tử cung, cần theo dõi sát.

Lịch khám thai của chị Trinh từ lúc này được sắp xếp dày hơn bình thường, kiểm tra siêu âm doppler để đảm bảo thai nhi phát triển ổn định. Chế độ dinh dưỡng cho thai phụ cũng được chú trọng, bổ sung thức ăn giàu đạm và protein. Chị nghỉ ngơi nhiều hơn và tập đếm cử động thai, theo dõi sức khỏe bé.

Bác sĩ Bình Lụa (phải) và ê kíp mổ song thai cho chị Trinh. Ảnh: Huyền Vũ

Đến tuần thai 36, bất ngờ chị Trinh ù tai kéo dài, choáng váng, ngã, song nội soi cho thấy hai tai không viêm nhiễm, tai trái điếc đột ngột chưa rõ nguyên nhân. Chị được bác sĩ kê thuốc hỗ trợ chờ sau sinh con sẽ truyền thuốc điều trị đặc hiệu.

May mắn chị giữ thai được đến đủ 37 tuần thì sinh mổ vào giữa tháng 9. Hai bé gái chào đời cân nặng 2,5 kg và 2,1 kg, khỏe mạnh. "Mọi vất vả, lo lắng gần 9 tháng qua đều xứng đáng", người mẹ nói, thêm rằng mong vợ chồng đủ sức khỏe để nuôi con khôn lớn.

Chị Trinh và hai ‘món quà’ ở tuổi 53. Ảnh: Tuệ Diễm

Theo bác sĩ Lụa, từ năm 1970, người mang thai từ 35 tuổi trở lên đã được phân nhóm "thai phụ lớn tuổi". Hiện, độ tuổi mãn kinh trung bình của phụ nữ Việt Nam là khoảng 50. Ở tuổi này buồng trứng ngừng hoạt động, chấm dứt khả năng sinh sản hoàn toàn.

Tại Việt Nam, hiện chưa có số liệu báo cáo nhóm phụ nữ từ 50 tuổi trở lên sinh con. Trong nhiều năm trở lại đây, bệnh viện Tâm Anh ghi nhận mỗi năm có vài thai phụ ngoài 50 tuổi sinh con, đa số nhờ công nghệ hỗ trợ sinh sản và xin trứng. Tỷ lệ có thai cộng dồn ở nhóm phụ nữ lớn tuổi lên tới gần 30%. Như chị Trinh thụ tinh ống nghiệm từ trứng của chính mình ở tuổi này là ít gặp, theo bác sĩ Lụa.

Gần nửa tháng đôi song sinh chào đời, con trai và con dâu chị Trinh ở Hà Nội chưa kịp về thăm, chỉ có thể động viên bố mẹ qua cuộc gọi video, hứa sẽ chăm lo chu đáo cho hai em khi bố mẹ về già. Ở đầu dây bên kia, cháu nội chốc chốc chìa hai tay đòi bế em bé khiến ông bà bật cười. Giữa tiếng khóc trẻ con, tiếng cười rộn rã và những lời hứa hẹn, chị Trinh chia sẻ "cuộc sống mãn nguyện".

Tuệ Diễm

*Tên nhân vật đã được thay đổi