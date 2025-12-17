Ba lý do người tiểu đường nên ăn việt quất thường xuyên

Quả việt quất có chỉ số đường huyết thấp nên không gây tăng đột biến đường huyết, giàu chất xơ và chất chống oxy hóa giúp cải thiện độ nhạy insulin.

Một cốc việt quất tươi (khoảng 100-120 g) cung cấp khoảng 84 calo, 22 g carbohydrate, 4 g chất xơ và 15 g đường. Đây là loại quả mọng giàu nước và dưỡng chất, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tổng thể.

Chỉ số đường huyết (GI) thấp

Việt quất nhỏ, vị ngọt dịu và mang lại nhiều lợi ích cho người mắc bệnh tiểu đường. Loại quả mọng này có chỉ số đường huyết (GI) thấp, khoảng 53. Chỉ số GI xếp hạng thực phẩm trên thang 0-100 dựa trên mức độ làm tăng đường huyết sau khi ăn. Với GI dưới 55, việt quất chứa lượng đường tự nhiên thấp, giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn, từ đó giảm nguy cơ tiến triển và biến chứng của bệnh tiểu đường.

Việt quất giàu chất xơ và chất chống oxy hóa. Ảnh được tạo bởi AI

Chất xơ làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thu

Chất xơ trong việt quất giúp làm chậm quá trình hấp thu glucose, hỗ trợ ổn định đường huyết ở người tiểu đường hoặc tiền tiểu đường. Thường xuyên ăn việt quất có thể giúp duy trì mức đường huyết ổn định trong suốt ngày. Chất xơ còn tạo cảm giác no, hỗ trợ kiểm soát lượng carbohydrate và duy trì chế độ ăn lành mạnh.

Chất chống oxy hóa có thể cải thiện độ nhạy insulin

Quả việt quất giàu các chất chống oxy hóa polyphenol. Những hợp chất này có thể chống oxy hóa, giảm viêm và hỗ trợ kiểm soát phản ứng của cơ thể với insulin. Bởi khi kháng insulin xảy ra, quá trình hấp thu glucose từ máu bị cản trở, làm ảnh hưởng đến khả năng tạo năng lượng của cơ thể.

Anthocyanin là chất chống oxy hóa có tác dụng kháng khuẩn, giúp tăng cường miễn dịch và bảo vệ mắt bằng cách giảm viêm và stress oxy hóa. Việt quất còn giàu chất xơ, có lợi cho tim mạch nhờ giúp giảm cholesterol LDL và hỗ trợ tiêu hóa.

Việt quất có thể ăn trực tiếp, làm sinh tố hoặc dùng kèm bánh mì nướng. Người bệnh tiểu đường nên kết hợp việt quất với sữa chua không đường và các loại hạt như hạnh nhân, óc chó để ổn định đường huyết. Việt quất đông lạnh có thể thêm vào salad tôm hoặc cá hồi để cân bằng dinh dưỡng. Tránh ăn việt quất với đường sữa hoặc dùng việt quất sấy khô vì dễ làm tăng đường huyết.

Anh Chi (Theo Eating Well)