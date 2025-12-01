Ba lần can thiệp tái thông mạch vành cùng vị trí

Hà NộiÔng Lâm, 72 tuổi, bị tái hẹp stent cũ hai lần, được bác sĩ can thiệp bằng cách nong bóng phủ thuốc để tăng hiệu quả.

Ông Lâm có tiền sử tăng huyết áp và đái tháo đường type 2, từng bị đột quỵ não, đã đặt stent năm 2011. 11 năm sau ông bị tái hẹp lại cả trong và ngoài stent nên bác sĩ phải đặt thêm stent chồng lên stent cũ để tái thông dòng máu nuôi tim. Mạch máu có hai lớp stent nên nguy cơ tái hẹp tăng lên. Ba năm sau, ông đau tức ngực trái trở lại, đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội khám.

Bác sĩ Nguyễn Xuân Duy, khoa Tim mạch, cho biết đoạn stent cũ tại động mạch vành phải hẹp nặng 90-95%, trong khi các đoạn khác cũng bị hẹp lan tỏa 40-80%. Tái hẹp trong stent cũ là tình trạng lòng mạch được đặt stent trước đó bị hẹp trở lại, làm cản trở dòng máu nuôi tim, gây thiếu máu cơ tim. Nếu không can thiệp kịp thời có nguy cơ tiến triển thành nhồi máu cơ tim.

Hai lớp stent chồng lên nhau trong các lần trước khiến ca can thiệp lần thứ ba phức tạp, tỷ lệ tái hẹp tăng cao. Thay vì đặt thêm stent chồng lên stent cũ cho ông Lâm, bác sĩ quyết định nong bóng phủ thuốc, ngăn tái hẹp hiệu quả, không cần thêm khung kim loại. Sau can thiệp, ông hết đau ngực, hồi phục nhanh, xuất viện sau 3 ngày.

Êkíp can thiệp tái thông mạch vành cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Duy, dù kỹ thuật và vật liệu stent đã tiến bộ nhưng tái hẹp trong stent vẫn có thể xảy ra, nhất là ở người đái tháo đường, tăng huyết áp hay rối loạn mỡ máu. Nguyên nhân có thể liên quan đến yếu tố cơ học như stent không nở hết, không che phủ đủ tổn thương, bị đứt gãy do mảng vôi hóa hoặc đặt nhiều lớp stent... Các phương tiện chẩn đoán hình ảnh nội mạch hiện đại và phương pháp can thiệp tái thông mạch máu - nong bóng phủ thuốc đã được chứng minh có thể giúp giảm nguy cơ tái hẹp stent.

Người bệnh sau đặt stent cần tuân thủ uống thuốc kháng kết tập tiểu cầu và statin theo đúng chỉ định của bác sĩ, kiểm soát tốt huyết áp, đường huyết, mỡ máu, không hút thuốc, hạn chế rượu bia, duy trì cân nặng hợp lý và tái khám định kỳ

Ly Nguyễn

*Tên người bệnh đã được thay đổi