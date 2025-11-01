Ba khoáng chất nên bổ sung thường xuyên khi suy giáp

Bổ sung thực phẩm giàu kẽm, selen và iốt mỗi ngày có thể hỗ trợ tuyến giáp sản xuất hormone, góp phần kiểm soát triệu chứng bệnh.

Suy giáp làm chậm các quá trình trao đổi chất trong cơ thể, gây ra các triệu chứng như tăng cân không rõ nguyên nhân, phù nề, dễ mệt mỏi, thường xuyên buồn ngủ, khô da... Suy giáp được điều trị chủ yếu bằng thuốc. Tuy nhiên, một số thực phẩm có thể góp phần làm giảm triệu chứng, hỗ trợ cải thiện chức năng tuyến giáp nhanh hơn.

Iốt

Iốt là nguyên tố cần thiết cho tuyến giáp sản xuất hormone giáp. Iốt được cơ thể hấp thụ nhanh và đi vào máu. Tuyến giáp, nơi có các tế bào nhỏ thu giữ iốt lưu thông sẽ tiếp nhận và oxy hóa iốt để tạo ra triiodothyronine (T3) và thyroxine (T4) - các hormone tuyến giáp di chuyển khắp cơ thể để điều hòa quá trình trao đổi chất và đảm bảo hoạt động khỏe mạnh của tim, não và các cơ quan khác.

Cơ thể không tự sản xuất được iốt nên người bệnh cần bổ sung chất này từ nguồn thực phẩm. Chúng có trong một số thực phẩm và là chất phụ gia trong hầu hết muối ăn. Thực phẩm giàu iốt khác như sữa, trứng, cá, rong biển. Lượng khuyến nghị hàng ngày cho người khỏe mạnh là 150 microgam (mcg). Nạp quá nhiều có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe.

Trứng giàu iốt và các dưỡng chất cơ lợi cho sức khỏe. Ảnh được tạo bởi AI

Selen

Selen là khoáng chất khác cần thiết cho chức năng tuyến giáp. Nó tham gia vào quá trình chuyển hóa hormone tuyến giáp và bảo vệ cơ thể khỏi tổn thương oxy hóa và nhiễm trùng. Trong thực phẩm, selen liên kết với protein. Do đó, thực phẩm giàu protein thường cũng giàu selen. Hạt Brazil, cá ngừ, cá mòi, thịt lợn, bò bít tết... có hàm lượng selen cao, có lợi cho người bệnh suy giáp.

Kẽm

Kẽm được sử dụng trong quá trình sản xuất và chuyển hóa hormone tuyến giáp. Trẻ sơ sinh bú sữa mẹ, trẻ em mắc bệnh hồng cầu hình liềm, người bệnh suy giáp, nghiện rượu hoặc mắc các bệnh về đường tiêu hóa có nguy cơ thiếu kẽm cao. Bổ sung kẽm đầy đủ giúp kích hoạt hormone tuyến giáp, hỗ trợ sản xuất hormone giáp. Những thực phẩm giàu kẽm là thịt bò, ngũ cốc ăn sáng, hàu, thịt lợn, hạt bí ngô.

Người được chẩn đoán mắc bệnh suy giáp nên xây dựng chế độ ăn giàu dinh dưỡng và đa dạng, tránh thực phẩm siêu chế biến như đường tinh luyện, chất béo chuyển hóa và các chất phụ gia có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sự cân bằng hormone. Tăng cường món ăn giàu chất xơ và cân nhắc sử dụng men vi sinh để duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh, góp phần tăng cường chức năng tuyến giáp.

Quản lý căng thẳng như thiền, yoga, hít thở sâu hoặc hoạt động thể chất thường xuyên, ngủ đủ 7-9 tiếng mỗi đêm hỗ trợ cân bằng nội tiết tố và chức năng miễn dịch. Uống đủ nước mỗi ngày để hỗ trợ chức năng tế bào và giải độc. Bỏ thuốc lá và hạn chế rượu bia vì ảnh hưởng tiêu cực đến chức năng tuyến giáp và sức khỏe tổng thể.

Người bệnh suy giáp cần giảm cân (nếu béo phì), duy trì kiểm tra sức khỏe định kỳ để theo dõi nồng độ hormone tuyến giáp và sức khỏe, điều chỉnh thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ.

Anh Chi (Theo Very Well Health)