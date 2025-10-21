Ba cách theo dõi sức khỏe tim tại nhà

Đếm nhịp tim, leo cầu thang, sử dụng ứng dụng và thiết bị thông minh giúp theo dõi tình trạng tim mạch.

Tim, não là những cơ quan quan trọng nhất của cơ thể, góp phần lưu thông máu, cung cấp oxy cho các bộ phận trong cơ thể. Kiểm tra sức khỏe tim mạch thường xuyên giúp phát hiện những vấn đề sức khỏe ngay từ giai đoạn đầu. Bác sĩ thường thực hiện một số xét nghiệm có thể xác định chính xác tình trạng tim. Một vài cách dưới đây có thể tự kiểm tra sức khỏe tim mạch tại nhà.

Đo nhịp tim

Nhịp tim là số lần tim đập trong một phút. Nhịp tim thường khi nghỉ ngơi trong khoảng 60-100 nhịp mỗi phút (nhịp tim càng thấp càng tốt). Bạn có thể kiểm tra mạch bằng cách đặt ngón trỏ, ngón giữa của bàn tay phải lên mặt trong cổ tay trái, ngay dưới ngón cái, cho đến khi cảm nhận được mạch đập. Dùng đồng hồ bấm giờ hoặc đồng hồ treo tường để đếm nhịp trong 10 giây, cảm nhận cảm giác đập của tim. Bạn tính nhịp tim mỗi phút bằng cách nhân số đếm được với 6.

Bạn nên đi khám khi nhịp tim lúc nghỉ ngơi trên 100 nhịp mỗi phút hoặc dưới 60 nhịp mỗi phút, trừ khi là vận động viên. Kiểm tra mạch thường xuyên giúp phát hiện những thay đổi về tim, theo dõi chức năng tim theo thời gian.

Thực hiện bài tập leo cầu thang

Leo cầu thang là cách dễ dàng để đánh giá hoạt động của tim, phổi trong khi tập thể dục. Bắt đầu bằng cách leo 4 cầu thang, mỗi tầng gồm 60 bậc, giữ tốc độ bình thường và ghi lại thời gian. Một người bình thường có thể hoàn thành những bậc thang trong vòng chưa đầy 60 giây, thở bình thường và không bị chóng mặt. Chức năng tim bị suy giảm khi bạn leo cầu thang trong thời gian dài hoặc gặp khó khăn trong lúc thở. Bạn nên tham khảo ý kiến chuyên gia chăm sóc sức khỏe khi đau ngực hoặc gặp khó khăn khi leo cầu thang.

Leo cầu thang giúp phản ứng sức khỏe tim. Ảnh: AI

Sử dụng ứng dụng và thiết bị theo dõi nhịp tim

Công nghệ cung cấp cho con người dùng những phương pháp dễ dàng để theo dõi sức khỏe tim mạch. Điện thoại, đồng hồ thông minh có thể tích hợp khả năng đo nhịp tim. Một số thiết bị y tế tiên tiến phát hiện các rối loạn nhịp tim bất thường, bao gồm rung nhĩ làm tăng nguy cơ đột quỵ. Các công cụ này cung cấp dữ liệu có giá trị, nhưng bác sĩ cần thực hiện đánh giá y tế thực tế để chẩn đoán chính xác.

Nhiều ứng dụng cho phép người dùng nhập chỉ số huyết áp thu được từ máy theo dõi tại nhà, theo dõi lịch trình dùng thuốc, thay đổi cân nặng, hoạt động thể chất. Bác sĩ sẽ hiểu rõ hơn về sức khỏe tim mạch thông qua dữ liệu người bệnh chia sẻ. Các thiết bị này chỉ có tác dụng theo dõi, không thể thay thế hướng dẫn của chuyên gia y tế.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)