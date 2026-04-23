Ba cách kết hợp thực phẩm tốt cho tim mạch

Nước ép củ dền kết hợp hạt chia, giấm táo và mật ong có thể hỗ trợ tuần hoàn máu, giảm viêm, tăng cường sức khỏe tim mạch.

Nước ép củ dền với hạt chia

Nước ép củ dền chứa nitrat tự nhiên có thể hỗ trợ giãn mạch, góp phần giúp kiểm soát huyết áp. Tăng huyết áp được xem là "kẻ giết người thầm lặng" vì có thể gây nhiều biến chứng nghiêm trọng nếu không kiểm soát tốt. Các biến chứng thường gặp gồm tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim, suy tim, suy thận mạn, tổn thương mắt.

Hạt chia giàu chất xơ và omega-3 thực vật, có thể hỗ trợ chuyển hóa lipid và góp phần giảm viêm ở mức độ nhất định. Cả củ dền và hạt chia đều giúp tăng cảm giác no, từ đó kiểm soát cân nặng. Duy trì cân nặng hợp lý là một trong những yếu tố giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Người dùng có thể kết hợp hai thực phẩm này bằng cách ngâm hạt chia trong nước ép củ dền và sử dụng như món ăn nhẹ.

Giấm táo kết hợp mật ong

Mật ong chứa một số chất chống oxy hóa góp phần bảo vệ tế bào và hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Giấm táo hỗ trợ kiểm soát cholesterol và huyết áp, đồng thời giúp tăng cảm giác no sau bữa ăn, kiểm soát cân nặng. Khi sử dụng hỗn hợp giấm táo và mật ong, nên pha loãng với nước để giảm độ axit và uống từng ngụm nhỏ để tránh ảnh hưởng đến răng.

Người bị viêm loét dạ dày, trào ngược thực quản, hạ kali máu, suy thận hoặc mòn men răng nên thận trọng khi sử dụng. Tính axit cao của giấm táo có khả năng gây kích ứng đường tiêu hóa và ảnh hưởng đến một số loại thuốc.

Chocolate đen với trà xanh

Chocolate đen và trà xanh đều chứa flavonoid, đặc biệt là flavan-3-ol. Chúng có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch thông qua việc cải thiện chức năng mạch máu và góp phần ổn định huyết áp ở mức độ nhẹ. Chocolate đen còn có thể ảnh hưởng đến các chất dẫn truyền thần kinh như serotonin, giúp cải thiện tâm trạng và giảm căng thẳng ở mức nhất định.

Trà xanh giàu EGCG - chất chống oxy hóa có thể thúc đẩy trao đổi chất và bảo vệ tế bào trước stress oxy hóa. Một số nghiên cứu cũng ghi nhận lợi ích khi uống 2-3 tách trà xanh mỗi ngày với sức khỏe tổng thể.

Lê Nguyễn (Theo Very Well Health)