Áp xe ngực kèm ung thư vú

TP HCMChị Khanh, 45 tuổi, đau nhức ngực, bác sĩ chẩn đoán áp xe ngực trái, ung thư vú bên phải, được phẫu thuật triệt căn ung thư kết hợp tái tạo ngực.

Kết quả siêu âm của chị Khanh tại Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7 cho thấy ngực trái viêm áp xe, ngực phải có tổn thương hình dạng không đều kích thước 9x12 mm, siêu âm đàn hồi cứng, đánh giá BIRADS-4B (nghi ngờ ung thư). BS.CKI Lê Ngọc Vinh, đơn vị Ngoại Ung bướu, chỉ định chụp nhũ ảnh kiểm tra ghi nhận vi vôi hóa, sinh thiết cho kết quả ung thư biểu mô vi nhú xâm nhập.

Chị Khanh quyết định phẫu thuật cắt tuyến vú ung thư đồng thời đoạn nhũ bên trái để phòng ngừa, tái tạo bằng đặt túi ngực. Trước phẫu thuật, người bệnh được dùng kháng sinh, chọc hút dịch mủ ở ngực trái để điều trị áp xe.

Bác sĩ Vinh khám cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau hai tuần, ổ áp xe lành lặn, êkíp bác sĩ khoa Ngoại Ung bướu phẫu thuật cắt hai tuyến vú, giữ da và nhũ hoa, sau đó đưa túi ngực vào, giúp đảm bảo thẩm mỹ cho người bệnh.

Hậu phẫu, chị Khanh ăn uống bình thường, hồi phục tốt, được xuất viện sau hai ngày. Giải phẫu bệnh cho kết quả ung thư vú giai đoạn một, thể nội tiết. Khi vết thương lành lặn, người bệnh tiếp tục điều trị toàn thân, uống thuốc nội tiết 5 năm để khóa kích thích của hormone, hạn chế tái phát. Hiện, sức khỏe người bệnh ổn định, cần tái khám định kỳ.

Ung thư vú thể nội tiết phát triển dựa trên nội tiết tố. Tế bào ung thư vú, có các thụ thể protein gắn vào hormone estrogen và progesterone để phát triển. Ở phụ nữ trẻ, chưa mãn kinh, hormone này chủ yếu được sản xuất từ buồng trứng.

Để điều trị ung thư vú thể nội tiết, bác sĩ có thể chỉ định dùng thuốc để ức chế chức năng buồng trứng. Người bệnh thường gặp các tác dụng phụ như khô da, bốc hỏa, khô âm đạo, giảm ham muốn, đau nhức xương... Người bệnh nên ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, uống đủ nước, bổ sung đủ vitamin D, giúp giảm tác dụng phụ.

Bác sĩ Vinh cho hay ung thư vú có tiên lượng tốt nếu phát hiện, điều trị ở giai đoạn sớm. Phụ nữ nên thường xuyên tự kiểm tra vú, khám sức khỏe định kỳ có thể giúp phát hiện sớm ung thư vú, điều trị kịp thời, nâng cao chất lượng cuộc sống. Phụ nữ thuộc nhóm có nguy cơ cao ung thư vú (tiền sử gia đình, đột biến gene BRCA...) nên khám ở tuổi sớm hơn (trước 40 tuổi).

Nguyễn Trăm

*Tên người bệnh đã được thay đổi