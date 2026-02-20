Đang điều trị ung thư vú có được ăn bưởi không?

Tôi đang điều trị ung thư vú, hay chán ăn, mệt mỏi. Tôi có thể ăn bưởi trong thời gian này không? (Quỳnh Liên, 34 tuổi)

Trả lời

Bưởi là loại trái cây giàu vitamin C, chất xơ và các chất chống oxy hóa, giúp bổ sung vitamin, tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa và giảm táo bón. Loại trái cây này hay được dùng vào các dịp lễ, Tết.

Trái bưởi, nhất là nước ép bưởi, chứa hoạt chất furanocoumarin có khả năng ức chế enzyme CYP3A4 (enzyme tham gia vào quá trình chuyển hóa và đào thải nhiều loại thuốc điều trị ung thư vú) tại ruột non và gan. Khi enzyme này bị ức chế, nồng độ thuốc trong máu có thể cao hơn bình thường, dễ gây ra tác dụng phụ hoặc độc tính của thuốc.

Người bệnh đang sử dụng thuốc nội tiết ăn bưởi thường xuyên có thể làm tăng nồng độ thuốc trong cơ thể, từ đó dẫn đến một số tác dụng không mong muốn như bốc hỏa, đau khớp, mệt mỏi hoặc nguy cơ loãng xương trở nên rõ rệt hơn. Với người bệnh đang dùng thuốc nhắm trúng đích, bưởi có thể ảnh hưởng đến chuyển hóa thuốc, làm tăng độc tính. Một số trường hợp tác động bất lợi đến tủy xương, gây giảm bạch cầu.

Bưởi còn tương tác với một số thuốc an thần và thuốc tim mạch, dễ làm tăng áp lực lên gan. Tuy vậy, không phải tất cả người bệnh ung thư vú đều cần kiêng bưởi. Nếu người bệnh đang điều trị bằng hóa trị hoặc xạ trị đơn thuần và phác đồ không bao gồm các thuốc chuyển hóa qua enzyme CYP3A4 vẫn có thể ăn bưởi với lượng vừa phải.

Bạn chưa nói rõ đang điều trị bằng phương pháp nào. Tuy nhiên, nếu đang dùng thuốc nội tiết hoặc thuốc nhắm trúng đích thì không nên ăn bưởi. Nên trao đổi với bác sĩ điều trị về chế độ ăn uống phù hợp với phác đồ cá nhân nhằm tăng hiệu quả, cải thiện chất lượng sống cho người bệnh.

ThS.BS.CKI Ngô Tuấn Phúc

Khoa Nội Ung bướu

Trung tâm Ung bướu

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM