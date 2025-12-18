Áp xe cổ sau 7 ngày viêm mũi họng

TP HCMBà Ngà, 65 tuổi, sốt cao, sưng cổ, khó thở sau 7 ngày viêm mũi họng, bác sĩ chẩn đoán áp xe lớn vùng cổ.

Bà Ngà mắc bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp, mỡ máu, viêm mũi họng tái phát thường xuyên. Gần đây, bà ho, sổ mũi, đau họng, sau 7 ngày sưng to vùng cổ, khó thở, đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám. Nội soi tai mũi họng ghi nhận khe giữa mũi đọng dịch, họng sung huyết, hai dây thanh phù nề, sụn phễu sung huyết, xoang lê phải và thanh môn đọng nhiều dịch đục. Kết quả CT cho thấy khối áp xe kích thước 4,5x7x10,5 cm ở vùng cổ, lan từ hầu miệng xuống gần trung thất trên.

ThS.BS.CKII Phạm Thái Duy, Trung tâm Tai Mũi Họng, cho biết khối áp xe bao quanh thân cánh tay đầu và động mạch cảnh trong phải, đè đẩy thực quản và làm thanh - khí quản lệch nhẹ sang trái. Bác sĩ chẩn đoán viêm họng sung huyết, áp xe cổ.

Bác sĩ Duy cho biết viêm mũi họng được điều trị phù hợp ít khi diễn tiến nặng và nhanh. Bà Nga mắc bệnh đái tháo đường, đường huyết cao tạo điều kiện cho viêm mũi họng biến chứng nặng gây áp xe cổ sâu.

Ban đầu bà được điều trị bằng thuốc giúp giảm triệu chứng nhưng mủ dịch còn nhiều. Bác sĩ chỉ định phẫu thuật cấp cứu ngăn nhiễm trùng lan rộng chèn ép khí quản gây suy hô hấp cấp, nhiễm trùng huyết...

Bác sĩ Thái Duy (phải) phẫu thuật cho bà Nga. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Êkíp mổ dẫn lưu áp xe cổ cho người bệnh. Khối áp xe lớn nên bác sĩ phải rạch da khoảng 10 cm dọc cơ ức đòn chũm, bóc tách da, lúc này ổ mủ lan rộng và xâm lấn nhiều khoang cổ. Theo bác sĩ Duy, đây là tình trạng áp xe cổ sâu lan tỏa, có nguy cơ tiến xuống trung thất, nguy hiểm tính mạng. Trung thất là khoang trung tâm của lồng ngực, nằm giữa hai lá phổi, bao bọc trái tim, các mạch máu lớn. Khi các khoang cổ sâu thông với trung thất, mủ có thể lan nhanh, gây áp xe.

Êkíp dẫn lưu ổ mủ, hút ra khoảng 100 ml dịch mủ, làm sạch nhiều khoang cổ. Bác sĩ để hở đường rạch da và đặt gạc nhằm dẫn lưu mủ, thuận tiện cho việc vệ sinh, sát trùng hàng ngày. Khi ổ nhiễm trùng được kiểm soát hoàn toàn và không còn dịch mủ, bác sĩ sẽ khâu đóng da, tránh ổ áp xe có thể tái lập trở lại.

Sau hơn 10 ngày, bà Nga mới ổn định sức khỏe, hết sốt, ăn uống sinh hoạt bình thường, xuất viện.

Bác sĩ Duy khuyên người lớn tuổi, mắc bệnh nền cần theo dõi sát sức khỏe. Khi thấy triệu chứng kéo dài nhiều ngày, người bệnh nên đi khám để được đánh giá và điều trị kịp thời, giữ ấm vùng cổ - ngực, hạn chế ra ngoài khi nhiệt độ xuống thấp, dùng thuốc theo hướng dẫn bác sĩ.

Uyên Trinh