Ảnh hưởng của Covid-19 đến người mắc bệnh gan mạn tính

Người bệnh gan mạn tính do viêm gan A, B, C, xơ gan, u gan, ung thư gan… có nguy cơ tử vong cao hơn khi nhiễm Covid-19.

Viêm gan mạn tính kéo dài trên 6 tháng, là một trong số những căn bệnh phổ biến nhất ở nước ta hiện nay, khiến ung thư gan chiếm tỷ lệ cao hàng đầu trong số các loại ung thư ở Việt Nam (theo số liệu từ cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế - IACR năm 2020).

Bệnh gan mạn tính là quá trình viêm, phá hủy tái tạo nhu mô gan diễn ra liên tục dẫn đến xơ hóa, xơ gan, gây suy giảm chức năng gan và có thể dẫn đến tử vong. Các chức năng của gan bao gồm việc sản xuất các yếu tố đông máu và các protein, giải độc các sản phẩm có hại của quá trình trao đổi chất và bài tiết mật. Nguyên nhân chính của bệnh gan mạn tính là do nhiễm virus hepatitis B, hepatitis C, uống rượu bia, nhiễm độc tố aflatoxin có trong các thực phẩm bị nấm, mốc...

Bệnh gan mạn tính tăng nguy cơ tử vong do virus Covid-19. Ảnh: Shutterstock.

Bác sĩ chuyên khoa I Huỳnh Văn Trung - Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật nội soi tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh cho biết, người mắc bệnh gan mạn tính có chức năng gan kém, hệ miễn dịch suy yếu và rất dễ bị bội nhiễm khi virus nCoV tấn công. Các đối tượng này cần hiểu rõ nguy cơ sức khỏe của bản thân trước dịch Covid-19 để có biện pháp chăm sóc, phòng ngừa nhằm hạn chế tối đa các rủi ro. Dưới đây là những câu hỏi thường gặp về căn bệnh này trong thời dịch.

Nhiễm Covid-19 có gây tổn thương gan không?

Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), nguy cơ tổn thương gan do Covid-19 ở người mắc bệnh xơ gan rất cao. Các nghiên cứu cho thấy, người mắc bệnh gan mạn tính như viêm gan B, C mạn, xơ gan, u gan... có nguy cơ tử vong cao hơn nếu bị nhiễm Covid-19 so với những người không có bệnh gan mạn đi kèm.

Người viêm gan B, C mạn tính khi nhiễm Covid-19 có nguy cơ diễn tiến nặng hơn so với người không bị nhiễm viêm gan B, C mạn tính không?

Người mắc viêm gan B, C mạn tính khi mắc Covid-19 có nguy cơ diễn tiến nặng hơn so với người không có bệnh nền. Những người đang dùng thuốc điều trị viêm gan B, C mạn tính cần duy trì điều trị theo đúng hướng dẫn của bác sĩ, ngay cả khi đã chích ngừa vaccine Covid-19.

Bệnh nhân ung thư gan có tăng nguy cơ Covid-19 nặng?

Người mắc ung thư gan có nguy cơ diễn tiến nặng hơn nếu mắc Covid-19 so với những trường hợp không ung thư. Điều này là do bệnh nhân ung thư gan có hệ miễn dịch suy yếu nên nguy cơ bội nhiễm cao hơn.

Người ở khu vực dễ lây nhiễm viêm gan A hoặc có nguy cơ viêm gan A có nên chích ngừa viêm gan A trong thời dịch không?

Virus nCoV và đồng nhiễm viêm gan A có thể gây tổn thương gan nặng hơn. Bác sĩ Huỳnh Văn Trung khuyến cáo, các đối tượng này nên được chích ngừa vaccine viêm gan A nếu có các yếu tố nguy cơ sau:

- Người vô gia cư, người sống trong viện dưỡng lão

- Người có quan hệ đồng tính nam

- Tù nhân

- Người có bệnh gan mạn tính

- Người nghiện ma túy

- Những người nhiễm viêm gan B, C cần làm gì để bảo vệ bản thân khỏi Covid-19?

Để bảo vệ bản thân khỏi Covid-19, người bệnh viêm gan B, C cần:

- Chích ngừa vaccine Covid-19 đủ phác đồ càng sớm càng tốt.

- Tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc 5K.

- Tiếp tục điều trị bằng thuốc kháng virus viêm gan B, C (nếu đang dùng) và theo dõi định kỳ.

- Hỏi ý kiến bác sĩ khi muốn sử dụng thêm bất kỳ loại thuốc nào.

Người mắc bệnh gan mạn tính cần làm gì để bảo vệ bản thân trước nguy cơ nhiễm Covid-19?

- Chích ngừa vaccine Covid-19 đủ phác đồ càng sớm càng tốt.

- Tuân thủ quy tắc 5K.

- Người sử dụng thuốc kháng virus viêm gan B, C hoặc các thuốc điều trị tổn thương gan mạn tính khác cần tiếp tục, hỏi ý kiến bác sĩ nếu ngưng hoặc dùng thêm thuốc khác.

- Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của Mỹ (CDC) khuyến cáo người mắc bệnh gan mạn tính cần chủng ngừa các vaccine như viêm gan A, B (nếu không mắc virus B), cúm và phế cầu.

- Duy trì chế độ ăn uống, vận động hợp lý.

- Không dùng đồ uống có cồn.

- Ngưng hút thuốc lá, kể cả thuốc lá điện tử.

Thuốc kháng virus trong điều trị viêm gan B, C có điều trị được Covid-19 không?

Bác sĩ Trung cho biết, hiện tại Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) chỉ chấp thuận thuốc kháng virus Remdesivir cho điều trị Covid-19, chưa có bằng chứng cho thấy các loại thuốc kháng virus B, C có hiệu quả ở bệnh nhân Covid-19. Do đó, bệnh nhân nên thận trọng khi sử dụng bất cứ loại thuốc nào không theo chỉ định của bác sĩ.

Người mắc bệnh gan mạn tính có nên hạn chế di chuyển trong thời gian này không?

Những người mắc viêm gan mạn tính có nguy cơ diễn tiến nặng khi nhiễm Covid-19 nên ở nhà và tránh ra ngoài khi không cần thiết trong lúc dịch bệnh.

Ngọc An