Ăn việt quất có tốt cho trí nhớ và giúp ngủ ngon?

Tôi nghe nói ăn nhiều việt quất sẽ tốt cho não, giúp ngủ ngon, giảm đau đầu và tăng cường trí nhớ.

Nên ăn bao nhiêu việt quất mỗi ngày để có tác dụng tốt và an toàn thưa bác sĩ? (Ngọc Huế, Tiền Giang)

Trả lời:

Quả việt quất (blueberry) có chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe nói chung và các chất chống oxy hóa chuyên biệt tốt não bộ. Theo Bộ Nông Nghiệp Mỹ, mỗi 100 g quả việt quất có chứa 2,4 g chất xơ, 9,7 mg vitamin C, 19,3 µg vitamin K, 0,336 mg mangan, 77 mg kali, một mg natri và hầu như không có chất béo.

Blueberry được mệnh danh là "brainberry" nhờ những tác dụng tốt đối với não bộ. Loại quả này chứa một lượng lớn anthocyanin và pterostilbene - chất chống oxy hóa mạnh mẽ, có thể trung hòa các gốc tự do, tăng cường các kết nối thần kinh và dẫn truyền các tế bào thần kinh. Từ đó, các tế bào thần kinh giảm bị thiệt hại do gốc tự do gây ra. Việt quất còn giàu flavan-3-ol, proanthocyanin giúp tăng cường sức khỏe tim mạch, đường ruột...

Nghiên cứu của Đại học Cincinnati (Mỹ) cho thấy, bổ sung việt quất mỗi ngày trong 12 tuần giúp cải thiện đáng kể khả năng học tập, trí nhớ cũng như các bệnh lý thoái hóa thần kinh khác.

Blueberry là loại quả mọng có thể hỗ trợ cải thiện nhiều tình trạng sức khỏe. Ảnh: Freepik

Tuy nhiên, ăn việt quất quá nhiều có thể dẫn đến các vấn đề như đầy hơi, tiêu chảy, mất cân bằng dưỡng chất và đường huyết... Việt quất tươi cũng thường được nhập khẩu nên giá thành khá cao, có thể không phù hợp với nhiều người để ăn thường xuyên. Mỗi ngày, một người trưởng thành nên ăn khoảng 128-150 g quả việt quất, 3 lần mỗi tuần và cần chọn quả tươi, không bị héo, dập hoặc bị ướp chất bảo quản.

Bên cạnh ăn quả việt quất tươi, bạn có thể bổ sung tinh chất blueberry chiết xuất giúp cơ thể dễ hấp thu. Tinh chất từ blueberry kết hợp với các tinh chất như ginkgo biloba (bạch quả) có thể hỗ trợ tăng lưu thông máu và oxy lên não, chống gốc tự do, cải thiện mất ngủ, khó ngủ hoặc đau đầu.

Một chế độ dinh dưỡng đa dạng cần thiết cho sức khỏe tổng thể. Do đó, bạn nên sử dụng xen kẽ với các loại thực phẩm có lợi cho não khác như cá béo, bông cải xanh, bơ, các loại hạt... Nếu bạn có các vấn đề liên quan sức khỏe thần kinh như mất ngủ, khó ngủ, giảm trí nhớ kéo dài, cần đi khám bác sĩ chuyên khoa nội thần kinh để được tư vấn điều trị kịp thời.

ThS.BS.CKII Phạm Ngọc Danh Khoa

Khoa Nội Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tâm Anh TP HCM