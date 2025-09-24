Ăn vào giờ nào giúp giảm cân hiệu quả?

Ăn đúng giờ giúp giảm cân hiệu quả nhưng những giờ nào trong ngày là tốt nhất? (Minh Đức, Cà Mau)

Trả lời:

Chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch giảm cân. Ngoài điều chỉnh thực đơn và tính toán lượng calo, người giảm cân cần chú ý đến thời gian ăn uống. Bởi ăn đúng giờ giúp kiểm soát trao đổi chất trong cơ thể và duy trì cân nặng, giảm nguy cơ béo phì, ổn định giấc ngủ.

Ăn cùng một khung giờ trong tất cả các ngày góp phần duy trì nhịp sinh học. Trong khi đó, giờ ăn thay đổi thất thường có thể khiến lượng đường trong máu tăng, khó kiểm soát cơn thèm ăn, thúc đẩy thói quen ăn vặt. Một số khung giờ ăn mà bạn có thể tham khảo như sau:

Bữa sáng được xem là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Nhịn ăn sáng không giúp giảm cân, ngược lại dễ làm tụt huyết áp, cơ thể mệt mỏi. Nếu không kiểm soát được cơn đói, ăn bữa sáng quá muộn khiến bữa sáng và bữa trưa quá gần nhau. Khi đó, cơ thể không kịp tiêu hao năng lượng, dẫn đến tích lũy trong cơ thể dưới dạng tế bào mỡ gây tăng cân. Thời điểm tốt nhất để ăn sáng là 6-8h, lý tưởng là 6-7h.

Khung giờ ăn hợp lý cũng hỗ trợ hiệu quả cho quá trình giảm cân. Ảnh được tạo bởi AI

Bữa trưa của bạn nên hoàn thành trước 13h, có thể bắt đầu từ lúc 11h. Không nên ăn sau 15h vì gần giờ ăn tối, dễ tích trữ năng lượng.

Bữa tối trong khung 18-19h là tốt nhất. Ăn tối muộn khiến cơ thể dễ tích mỡ hơn do đây là thời gian nghỉ ngơi, cơ thể ít vận động dẫn đến tiêu thụ calo giảm. Nếu giờ ăn tối gần giờ đi ngủ, năng lượng dư thừa càng cao và khả năng tích mỡ, tăng cân càng lớn.

Bạn nên uống một cốc nước ấm ngay sau khi thức dậy để kích hoạt hệ tiêu hóa, đẩy nhanh quá trình trao đổi chất. Uống nước trước bữa ăn khoảng 30 phút còn hỗ trợ giảm cảm giác thèm ăn. Song song chế độ ăn uống lành mạnh, bạn nên kết hợp tập luyện khoa học, giảm căng thẳng, ngủ đủ giấc và đúng giờ.

Bác sĩ Võ Trần Như Thảo

Khoa Nội tiết - Đái tháo đường

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM