Ăn và kiêng gì sau mổ lác mắt?

Con trai tôi 6 tuổi, mới mổ lác mắt, nên kiêng và ăn gì sau mổ để nhanh chóng phục hồi? (Phương Anh, 37 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Sau phẫu thuật mắt lác, chế độ dinh dưỡng có thể giúp rút ngắn thời gian hồi phục và hạn chế biến chứng. Chế độ ăn của con bạn nên cân bằng, giàu dưỡng chất giúp tăng sức đề kháng, thúc đẩy quá trình liền sẹo, tái tạo mô tổn thương. Ngược lại, ăn uống thiếu chất hoặc quá nhiều thực phẩm dễ gây viêm có thể khiến vết mổ lâu lành, tăng nguy cơ sưng viêm, nhiễm trùng.

Ở giai đoạn hậu phẫu, bệnh nhân cần hạn chế thực phẩm không có lợi cho quá trình phục hồi. Nhóm đầu tiên là đồ ăn nhiều muối và đường. Ăn mặn dễ gây tích nước, làm tăng tình trạng sưng viêm quanh mắt, trong khi bánh kẹo, nước ngọt lại khiến vết thương lâu liền.

Các loại thực phẩm chế biến sẵn như xúc xích, đồ hộp, mì ăn liền chứa nhiều muối, đường, chất bảo quản và chất béo công nghiệp, dễ gây viêm, cản trở quá trình hồi phục. Người bệnh nên tránh đồ chiên rán nhiều dầu mỡ, thực phẩm giàu chất béo chuyển hóa như bánh ngọt công nghiệp, khoai tây chiên, vì chúng làm chậm khả năng chống viêm tự nhiên của cơ thể. Các món cay, nóng, rượu bia, chất kích thích cũng nằm trong danh sách kiêng kỵ, bởi có thể gây chảy nước mắt, khô mắt, kích ứng.

Bác sĩ phẫu thuật điều trị lác cho trẻ em. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bổ sung thực phẩm lành mạnh, giàu dưỡng chất còn giúp mắt hồi phục nhanh. Rau xanh và trái cây, nhất là cải bó xôi, bông cải xanh, việt quất, dâu tây... giàu chất chống oxy hóa, vitamin C, tăng cường mô liên kết. Nhóm thực phẩm giàu protein như cá, thịt nạc, trứng, đậu phụ, sữa chua lại hỗ trợ tái tạo tế bào, làm lành vết thương. Probiotics từ sữa chua, kim chi, dưa cải muối tự nhiên có tác dụng cân bằng hệ vi sinh đường ruột, tăng hấp thu dưỡng chất nhưng lưu ý không chọn món dưa muối quá mặn. Người bệnh cũng nên ưu tiên thực phẩm tươi, nguyên chất thay vì đồ chế biến sẵn để đảm bảo giá trị dinh dưỡng tối ưu.

Người bệnh sau phẫu thuật mắt lác cũng cần chú ý đến lối sống, sinh hoạt hàng ngày để quá trình hồi phục diễn ra thuận lợi. Nên uống khoảng 1,5-2 lít nước mỗi ngày, ưu tiên nước lọc, nước ấm, sữa hoặc nước ép trái cây tươi (không đường) nhằm duy trì độ ẩm cho mắt, hỗ trợ tuần hoàn máu.

Ngủ đủ giấc, không thức khuya, tránh căng thẳng tinh thần, hạn chế dùng thiết bị điện tử trong thời gian dài. Không nên vận động mạnh hay chơi thể thao có tính đối kháng trong ít nhất 2-4 tuần đầu sau mổ mắt lác. Khi ra ngoài, nên đeo kính râm để tránh bụi, gió, ánh nắng và các yếu tố gây kích ứng mắt. Tránh dụi mắt, tiếp xúc với khói bụi và hạn chế để mắt tiếp xúc với ánh sáng màn hình quá lâu. Luôn giữ vệ sinh mắt, tay để ngăn ngừa nhiễm trùng trong giai đoạn hậu phẫu.

ThS.BS Lương Thị Anh Thư

Trung tâm Mắt Công nghệ cao

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh