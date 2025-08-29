5 chất chống oxy hóa giúp mắt sáng khỏe

Beta carotene là tiền chất của vitamin A tốt cho mắt, còn vitamin C và E có đặc tính oxy hóa giúp giảm tổn thương mắt do tia UV.

Các bệnh mắt liên quan đến tuổi tác là nguyên nhân chính làm giảm thị lực và mù lòa ở người cao tuổi như thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể, tăng nhãn áp, võng mạc tiểu đường. Do đó, bổ sung các chất chống oxy hóa từ thực phẩm có lợi cho sức khỏe mắt cũng như phòng ngừa các bệnh liên quan.

Beta carotene

Beta carotene là một loại carotenoid tạo nên màu vàng, cam và đỏ cho rau củ. Beta carotene vào cơ thể được chuyển hóa thành vitamin A. Đây là chất dinh dưỡng thiết yếu cho thị lực, hỗ trợ sự phát triển của tế bào, duy trì sức khỏe của các cơ quan như tim, phổi, thận. Chế độ ăn giàu carotenoid, bao gồm beta carotene, hỗ trợ mắt khỏe đồng thời ngăn ngừa các bệnh về mắt. Các nguồn cung cấp beta carotene bao gồm khoai lang, rau bina, bí ngô, cà rốt, dưa lưới, ớt chuông đỏ...

Vitamin E

Vitamin E là loại vitamin tan trong nước, có trong một số thực phẩm. Vitamin E hoạt động như chất chống oxy hóa, có vai trò trong chức năng miễn dịch. Alpha tocopherol là một dạng vitamin E có đặc tính chống oxy hóa mạnh.

Chất chống oxy hóa giúp chống lại các gốc tự do, tác nhân gây tổn thương các mô trên khắp cơ thể. Đôi khi, các gốc tự do có thể làm tổn thương các protein trong mắt dẫn đến sự hình thành các vùng đục thủy tinh thể gây đục, giảm độ trong suốt. Vitamin E có nhiều trong các loại hạt (hạnh nhân, đậu phộng, hướng dương), bơ đậu phộng.

Vitamin C

Vitamin C là loại vitamin tan trong nước có đặc tính chống oxy hóa. Nó còn đóng vai trò quan trọng với mắt, bảo vệ cơ quan này khỏi tác hại của tia UV. Vitamin C cũng ngăn ngừa mắt khỏi tác hại oxy hóa - yếu tố nguy cơ gây đục thủy tinh thể vỏ và nhân. Đục thủy tinh thể vỏ phát triển ở rìa thủy tinh thể, trong khi loại còn lại xảy ra sâu ở trung tâm.

Cơ thể không thể tự tổng hợp được vitamin C mà chỉ có thể bổ sung qua thực phẩm hoặc thực phẩm chức năng. Các nguồn vitamin C lành mạnh bao gồm ớt chuông, cam, nước cam, kiwi, bông cải xanh, dâu tây...

Lutein và zeaxanthin

Cả lutein và zeaxanthin đều được tìm thấy trong mắt. Các nguồn chứa lutein, zeaxanthin tốt trong chế độ ăn uống bao gồm cải xoăn, rau bina, bắp cải, súp lơ xanh, đậu Hà Lan, trứng, ngô... Cơ thể cần chất béo để hấp thụ lutein, zeaxanthin, beta carotene và vitamin A. Thêm một ít dầu ô liu hoặc bơ thái lát vào món salad cải xoăn không chỉ làm tăng hương vị mà còn hỗ trợ hấp thụ các chất dinh dưỡng này tốt hơn.

Bảo Bảo (Theo Medical News Today, WebMD, Verywell Health)