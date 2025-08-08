Bị lác mắt khi nào cần mổ?

Con trai tôi 4 tuổi, bị lác mắt, đang đeo kính để điều chỉnh. Khi nào con tôi có thể phẫu thuật? (Hải An, Hà Nội)

Trả lời:

Lác mắt là tình trạng mắt nhìn về hai hướng khác nhau, thiếu sự phối hợp giữa hai mắt, có thể điều chỉnh bằng cách sử dụng kính hoặc phẫu thuật. Trong đó, phẫu thuật mắt lác sẽ nới lỏng hoặc siết chặt các cơ mắt để đạt được sự liên kết thích hợp của mắt. Phẫu thuật được áp dụng cho cả người lớn lẫn trẻ em, giúp cải thiện năng lực thị giác cũng như tính thẩm mỹ.

Không phải ai cũng có thể mổ lác mắt mà cần thực hiện theo chỉ định của bác sĩ. Bạn không chia sẻ nhiều về tình trạng lác mắt của con nên khó đánh giá được mức độ để tư vấn cụ thể. Thông thường, phẫu thuật được chỉ định cho cả trẻ em và người lớn bị lác mắt nặng, ảnh hưởng tới thị lực, tâm lý và thẩm mỹ. Một số trường hợp chống chỉ định mổ bao gồm trẻ em dưới 18 tháng tuổi, người bị tổn thương thần kinh vận động mắt, phụ nữ mang thai và cho con bú, người mắc bệnh tim mạch, thần kinh không ổn định...

Để biết con bạn cần mổ lác hay chưa, bạn đưa bé đến chuyên khoa mắt để thực hiện các kiểm tra cần thiết như đo thị lực mắt và đánh giá tình trạng mắt lác, kiểm tra các tật khúc xạ kèm theo (nếu có), khám sức khỏe tổng quát...

PGS Hiền (bên trái) thực hiện phẫu thuật lác mắt cho trẻ. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Phẫu thuật mắt lác được chỉ định gây tê vùng mắt đối với người lớn và thường gây mê đối với trẻ em. Bác sĩ khám tiền mê để lựa chọn phương pháp gây mê hoặc gây tê phù hợp. Thông thường ca mổ mắt lác khoảng 30 phút và người bệnh có thể ra về trong ngày. Sau mổ, người bệnh cần tái khám theo lịch hẹn để kiểm tra các cơ vận động, thị lực cũng như sự ổn định của mắt xem có những biểu hiện bất thường hay không.

Tỷ lệ thành công của các ca mổ mắt lác thường khá cao tới 90%. Các vấn đề như sưng, đỏ mắt, ngứa mắt... thường không phải là vấn đề đáng lo ngại, bởi tình trạng này hết sau khoảng vài ngày đến vài tuần. Các biến chứng rủi ro khác ít gặp.

PGS.TS.BS Nguyễn Thị Thu Hiền

Trưởng khoa Khúc xạ,

Trung tâm Mắt Công nghệ cao

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh