Ăn uống thế nào giúp não minh mẫn

Quả mọng như dâu tây, việt quất, mận, nho góp phần hạn chế nguy cơ suy giảm nhận thức khi về già. Chúng giàu chất chống oxy hóa, cung cấp kali, vitamin C, vitamin K và nhiều dưỡng chất khác hỗ trợ cải thiện chức năng, bảo vệ não khỏi tổn thương do gốc tự do, làm chậm lão hóa.