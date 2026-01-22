Ăn uống gì sau mổ đục thủy tinh thể?

Người bệnh nên tăng cường thực phẩm giàu protein, vitamin C, omega-3 và rau xanh để hỗ trợ mắt hồi phục, ổn định thị lực sau phẫu thuật đục thủy tinh thể.

Phẫu thuật đục thủy tinh thể là phương pháp điều trị ngoại khoa nhằm loại bỏ thủy tinh thể bị đục và thay thế bằng loại nhân tạo, giúp cải thiện thị lực cho người bệnh. Đây là phẫu thuật an toàn, ít biến chứng, người bệnh thường có thể xuất viện trong ngày. Tuy nhiên, sau mổ, mắt vẫn cần thời gian để ổn định và hồi phục, đòi hỏi chăm sóc và sinh hoạt phù hợp.

Theo thạc sĩ, bác sĩ Lương Thị Anh Thư, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, chế độ dinh dưỡng sau mổ đục thủy tinh thể đóng vai trò quan trọng trong quá trình hồi phục. Ăn uống đầy đủ, khoa học hỗ trợ tái tạo mô mắt, tăng cường miễn dịch, hạn chế nhiễm trùng. Bác sĩ gợi ý một số thực phẩm nên bổ sung sau quá trình phẫu thuật.

Thực phẩm giàu protein

Protein cung cấp các axit amin cần thiết cho quá trình tái tạo mô mắt và phục hồi tổn thương sau phẫu thuật đục thủy tinh thể. Bổ sung đủ protein giúp cơ thể mau lành, duy trì sức đề kháng và hỗ trợ phục hồi tốt hơn. Người bệnh có thể lựa chọn các nguồn protein dễ tiêu hóa như cá, thịt gà, trứng, đậu phụ và các loại đậu.

Thực phẩm giàu vitamin C

Vitamin C là chất chống oxy hóa quan trọng, giúp trung hòa các gốc tự do và hỗ trợ sửa chữa tế bào bị tổn thương. Sau mổ đục thủy tinh thể, vitamin C góp phần tăng cường miễn dịch, thúc đẩy lành thương và giảm nguy cơ viêm nhiễm. Các loại trái cây như cam, quýt, bưởi, kiwi, dâu tây hoặc rau tươi giàu vitamin C.

Rau xanh

Rau xanh chứa nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, có tác dụng giảm viêm, nâng cao sức khỏe tổng thể. Chúng còn chứa lutein và zeaxanthin, là hai loại carotenoid chính có trong võng mạc, giúp bảo vệ mắt khỏi tác hại của ánh sáng xanh đồng thời giảm nguy cơ tổn thương mắt liên quan đến tuổi tác, đặc biệt trong giai đoạn hồi phục sau mổ đục thủy tinh thể.

Thực phẩm giàu kẽm

Kẽm tham gia vào quá trình lành thương, tăng cường miễn dịch và hỗ trợ chức năng thị giác. Bổ sung đủ kẽm để cơ thể phục hồi tốt hơn sau phẫu thuật. Các nguồn thực phẩm giàu kẽm gồm các loại đậu, hạt, ngũ cốc nguyên hạt, sản phẩm từ sữa và men dinh dưỡng.

Thực phẩm giàu omega 3

Omega-3 có tác dụng chống viêm, hỗ trợ sức khỏe mắt và giảm khô mắt - triệu chứng thường gặp sau mổ đục thủy tinh thể. Bổ sung omega-3 giúp hạn chế cảm giác khô rát, đỏ mắt và khó chịu trong giai đoạn hồi phục. Cá hồi, cá mòi và các loại cá béo là nguồn omega-3 tự nhiên, phù hợp để đưa vào chế độ ăn hậu phẫu.

Sữa

Sữa và các chế phẩm từ nó cung cấp protein, vitamin và khoáng chất cần thiết cho quá trình hồi phục. Các vitamin A, C, E trong sữa góp phần bảo vệ tế bào mắt trước tác động của gốc tự do, đồng thời hỗ trợ tăng cường miễn dịch và tái tạo mô. Người bệnh nên ưu tiên sữa không đường hoặc ít đường, đặc biệt với người có bệnh nền như đái tháo đường.

Nước

Khi uống đủ nước, cơ thể hoạt động ổn định và hỗ trợ lành thương sau mổ nhanh hơn. Người bệnh nên uống khoảng 2-3 lít nước mỗi ngày, ưu tiên nước lọc hoặc đồ uống không chứa caffeine.

Bác sĩ Thư lưu ý, bên cạnh chế độ dinh dưỡng hợp lý, người bệnh cần dùng thuốc theo hướng dẫn, tái khám đúng lịch và tránh các yếu tố gây hại cho mắt như bụi bẩn, ánh sáng mạnh. Chăm sóc đúng cách kết hợp ăn uống khoa học giúp mắt nhanh hồi phục, sớm ổn định thị lực.

Thu Giang