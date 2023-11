Ăn uống gì nhanh đói?

Cơm trắng, bánh mì trắng, ngũ cốc có đường giàu carbohydrate tinh chế, ít chất xơ và chất đạm có thể gây rối loạn đường huyết, khiến nhanh đói.

Một số thực phẩm có trong chế độ ăn hàng ngày làm tăng cảm giác thèm ăn và mau đói hơn.

Bánh mì tròn và bánh sừng bò

Những món ăn sáng này giàu carbohydrate tinh chế, chủ yếu từ bột mì trắng, rất ít chất xơ. Nếu ăn quá nhiều dễ gây tăng đường huyết và tăng hàm lượng insulin.

Khi glucose (đường) trong máu tăng nhưng không có đủ insulin, glucose sẽ được giữ lại trong máu dẫn đến tăng đường huyết. Ngược lại nếu có quá nhiều insulin trong máu thì glucose trong máu rất thấp gây ra hạ đường huyết. Khi hạ đường huyết xảy ra, cơ thể cần thực phẩm có chứa đường như kẹo, nước trái cây... để tăng lượng đường trong máu.

Thay vì chọn bánh mì tròn, bánh sừng bò tinh chế nên chọn loại làm từ ngũ cốc nguyên hạt để tăng lượng chất xơ. Kết hợp chúng với thực phẩm giàu protein như trứng, các loại hạt giúp có thêm năng lượng.

Khoai tây chiên

Khoai tây chiên chứa chất béo chuyển hóa và muối gây hại cho các hormone trong dạ dày có liên quan đến cảm giác no. Món ăn này cũng thường chứa nhiều carbs tinh chế và không có chất xơ để làm chậm quá trình tiêu hóa. Do đó, ăn khoai tây chiên khiến nhanh đói hơn.

Rượu bia

Rượu có thể làm tăng cơn đói nhanh chóng. Cơ thể xử lý rượu làm cho quá trình giải phóng glucose của gan chậm lại, kéo theo giảm đường huyết. Đôi khi, đường trong máu có thể tăng nhanh, sau đó giảm xuống đột ngột sau khi uống rượu. Sự tăng giảm nhanh chóng này khiến người uống rượu bia thèm ăn hơn.

Rượu còn có thể làm tăng cảm giác thèm ăn carbohydrate vì quá trình loại bỏ rượu khỏi cơ thể làm cạn kiệt lượng glycogen hoặc carbs dự trữ. Người uống rượu bia thèm ăn nhiều carbs hơn do carbs dễ dàng chuyển hóa thành glucose.

Quá trình xử lý rượu trong cơ thể có nguy cơ giảm đường huyết, gây đói. Ảnh: Freepik

Bánh mì và cơm trắng

Gạo trắng là loại được tinh chế và đánh bóng để loại bỏ lớp cám, bộ phận chứa hầu hết chất xơ. Cơ thể ăn một phần cơm trắng không có chất xơ làm tăng tốc độ phản ứng insulin và tốc độ làm rỗng dạ dày. Những người giảm cân muốn kiểm soát khẩu phần ăn nên chọn gạo lứt vì nhiều chất xơ.

Bánh mì trắng tương tự như gạo trắng đã được loại bỏ hầu hết chất dinh dưỡng và chất xơ. Theo Bộ nông nghiệp Mỹ (USDA), một lát bánh mì trắng cung cấp gần 1 g chất xơ.

Nước trái cây đóng chai

Thức uống này chứa một lượng đường cao, ít hoặc không có chất xơ. Đây đều là những yếu tố làm tăng lượng đường trong máu nhanh chóng, góp phần gây ra cảm giác đói. Chọn loại nước bổ dưỡng hơn như nước ép trái cây nguyên chất, thêm các loại rau xanh giúp tăng hàm lượng chất xơ, no lâu hơn.

Ngũ cốc có đường

Tương tự như các món ăn trên, ngũ cốc có đường thường thiếu chất xơ và chất đạm, trong khi hai chất này tạo cảm giác no. Người thích ăn ngũ cốc và muốn kiểm soát cân nặng, đường huyết nên chọn loại có hơn 5 g chất xơ trên mỗi khẩu phần. Kết hợp ngũ cốc với sữa giàu protein như sữa bò, sữa đậu nành, sữa chua Hy Lạp là cách để no lâu hơn.

Bảo Bảo (Theo Eat This Not That)