Ăn uống, dùng thuốc thế nào sau cắt toàn bộ tuyến giáp?

Tôi đã cắt toàn bộ tuyến giáp triệt căn ung thư, phải dùng hormone thay thế. Ăn uống thế nào, lưu ý gì để không ảnh hưởng hấp thu thuốc? (Quốc Bảo, TP HCM)

Trả lời:

Sau phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp, cơ thể không còn cơ quan sản xuất hormone điều hòa chuyển hóa. Để duy trì các hoạt động sống bình thường, bạn cần sử dụng hormone thay thế mỗi ngày. Chế độ dinh dưỡng lúc này có vai trò hỗ trợ cơ thể phục hồi, đồng thời đảm bảo thuốc được hấp thu tối ưu nhằm duy trì nồng độ nội tiết ổn định. Một số việc cần lưu ý như sau:

Uống thuốc cách bữa ăn 3-4 tiếng

Hormone tuyến giáp tổng hợp thường nhạy cảm với môi trường dạ dày. Để thuốc hấp thu tốt nhất vào máu, bạn nên uống thuốc vào buổi sáng ngay khi vừa thức dậy, lúc bụng còn rỗng, ít nhất 30-60 phút trước khi ăn sáng. Nếu công việc bận rộn không thể uống buổi sáng, bạn có thể uống trước khi đi ngủ, nhưng phải đảm bảo cách bữa ăn cuối cùng ít nhất 3-4 tiếng để dạ dày tiêu hóa hết thực phẩm.

Bác sĩ Nghĩa tư vấn cách bổ sung hormone tuyến giáp cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Chú ý khoảng cách uống thuốc

Một số nhóm thực phẩm có khả năng làm giảm sinh khả dụng của thuốc thay thế hormone, điển hình là đậu nành và các chế phẩm từ đậu nành. Các hợp chất trong đậu nành có thể ngăn cản sự hấp thu hormone qua niêm mạc ruột. Bạn không cần bỏ hẳn món ăn này nhưng nên ăn cách thời điểm uống thuốc ít nhất 4 tiếng.

Canxi và sắt là hai khoáng chất gây tương tác mạnh nhất với thuốc. Sữa, sữa chua hoặc các loại thực phẩm bổ sung vi chất này có thể làm giảm nồng độ thuốc trong máu. Do đó, bạn không nên uống hormone tuyến giáp chung với sữa hoặc uống cùng lúc với các viên bổ trợ xương khớp, bổ máu. Thay vào đó nên giữ khoảng cách an toàn 2-4 tiếng.

Ưu tiên thực phẩm giàu kẽm, magie và vitamin nhóm B

Thực phẩm giàu kẽm và magie có trong các loại hạt (hạnh nhân, hạt điều, ngũ cốc nguyên hạt)... hỗ trợ quá trình chuyển hóa năng lượng. Vitamin nhóm B làm giảm cảm giác mệt mỏi, giúp cơ thể nhanh hồi phục, hỗ trợ hệ nội tiết. Người bệnh sau cắt tuyến giáp nên nấu chín các loại rau họ cải (bắp cải, súp lơ) để giảm goitrogens - chất gây ức chế tuyến giáp.

Nếu sau phẫu thuật, bạn có chỉ định điều trị bổ trợ bằng iốt phóng xạ (I131), bác sĩ sẽ yêu cầu chế độ ăn kiêng iốt nghiêm ngặt (tránh muối iốt, hải sản, lòng đỏ trứng) trong khoảng 2 tuần trước khi uống thuốc phóng xạ. Tuy nhiên, sau khi hoàn tất quá trình điều trị này, bạn có thể quay lại chế độ ăn muối iốt bình thường để hỗ trợ các cơ quan khác trong cơ thể.

Bạn cần thận trọng khi sử dụng các loại thực phẩm chức năng hoặc thảo dược không rõ nguồn gốc. Một số thành phần có thể làm sai lệch kết quả xét nghiệm chỉ số TSH (hormone kích thích tuyến giáp) khiến bác sĩ điều chỉnh liều thuốc không chính xác, gây ra tình trạng thừa hoặc thiếu hormone kéo dài.

ThS.BS.CKI Nguyễn Đức Nghĩa

Trung tâm Ngoại Lồng ngực - Mạch máu

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM