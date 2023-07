Ăn tối thế nào tránh mất ngủ

Vợ chồng tôi thường khó ngủ, mất ngủ, nên ăn gì buổi tối để hạn chế tình trạng này? (Thủy Hùng, Đồng Nai)

Trả lời:

Ngủ là lúc cơ thể hồi phục sau một ngày làm việc, vận động, tăng cường thu nạp các chất dinh dưỡng, tốt cho trí nhớ. Giấc ngủ gián đoạn làm bạn mệt mỏi, khó giải quyết công việc, học tập, điều chỉnh cảm xúc.

Để tránh mất ngủ buổi tối, về chế độ ăn uống, vợ chồng bạn nên lưu ý một số nguyên tắc cơ bản sau:

Tránh ăn quá no: Ăn no trước khi đi ngủ làm gián đoạn đồng hồ sinh học. Để có thời gian tiêu hóa thức ăn, cơ thể phải giải phóng nhiều hormone điều chỉnh giấc ngủ. Tiêu thụ nhiều thực phẩm giàu bột đường (bánh, đồ ngọt) dễ trằn trọc vào ban đêm, do mức đường trong cơ thể giảm, thức ăn không được tiêu hóa hết gây khó tiêu, đầy bụng.

Tránh caffein ngay từ buổi chiều: Caffein ảnh hưởng đến thần kinh tự nhiên. Ngoài cà phê, caffein còn có trong một số loại thực vật như trà xanh, quả và hạt cacao. Uống vào buổi tối có thể ảnh hưởng đến thời gian ngủ, giảm hiệu quả và chất lượng giấc ngủ.

Khi dùng đồ uống có chứa caffein, dạ dày, ruột non hấp thu tối đa caffein sau khoảng 30-60 phút. Caffein vượt qua hàng rào máu não và đến toàn bộ cơ thể. Bên trong não bộ, caffein ngăn chặn các thụ thể adnosine (một trong những thụ thể gây buồn ngủ), làm cho cơ thể tỉnh táo kéo dài.

Thời gian bán hủy (cơ thể chuyển hóa xong 50% lượng caffein đã tiêu thụ) thường dao động khoảng 4-6 giờ. Do đó, ngay cả khi bạn sử dụng thực phẩm có chứa caffein vào buổi chiều thì nguy cơ khó ngủ, mất ngủ vào đêm hôm đó vẫn có thể xảy ra.

Tránh đồ uống có cồn: Cồn (có trong bia rượu) là chất ức chế thần kinh trung ương khiến hoạt động của não chậm lại. Rượu bia có tác dụng an thần, tạo cảm giác thư giãn, buồn ngủ. Nhưng tiêu thụ rượu quá mức phản tác dụng, chất cồn gây mất cân bằng, thời lượng ngủ ngắn lại, gián đoạn.

Uống nhiều bia rượu trong thời gian dài còn dẫn đến mất ngủ mạn tính. Cơ thể có khả năng thích nghi với rượu nên lần sau phải uống nhiều hơn lần trước để an thần, dễ ngủ.

Không nên uống quá một lon bia mỗi ngày, không quá 5 lần trong tuần. Tráng uống bia rượu gần giờ ngủ. Bạn nên hạn chế rượu bia tối thiểu theo tư vấn của bác sĩ.

Nếu mất ngủ, khó ngủ kéo dài, bạn nên đi khám chuyên khoa thần kinh để được tư vấn, điều trị phù hợp. Một số thảo dược hoặc tinh chất tự nhiên từ blueberry (việt quất) và ginkgo biloba (bạch quả) có thể chống gốc tự do, cải thiện mất ngủ, khó ngủ, đau đầu.

