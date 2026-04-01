Ăn thịt thế nào giúp giảm cân?

Tôi thích ăn thịt mỡ nhưng sợ tăng cân. Nên ăn thịt thế nào để có thể giảm cân, giảm mỡ hiệu quả? (Tuấn Hùng, 31 tuổi)

Trả lời:

Thịt là nguồn cung cấp protein thiết yếu, có vai trò hỗ trợ duy trì cơ bắp và năng lượng hằng ngày. Khả năng tăng, giảm cân khi ăn thịt phụ thuộc vào nhiều yếu tố như loại thịt, cách chế biến, tổng lượng calo nạp vào cơ thể mỗi ngày.

Bạn có thể giảm cân, giữ dáng tốt nếu ăn thịt nạc được chế biến lành mạnh, hạn chế thịt mỡ và tinh bột đồng thời kiểm soát tốt tổng lượng calo nạp vào.

Nếu bạn thường xuyên ăn thịt như thịt mỡ, thịt chế biến sẵn, món ăn từ thịt có hàm lượng calo cao như thịt tẩm bột chiên, quay, rim, ăn quá 500 g mỗi tuần trong khi ít ăn rau, đạm thực vật, dễ dẫn đến tăng cân nhanh.

Để kiểm soát cân nặng, đảm bảo cung cấp đủ protein từ thịt, bạn nên ưu tiên ức gà bỏ da, thăn bò, thịt heo nạc, thịt ếch... Khi chế biến nên luộc, hấp, áp chảo, hạn chế quay, chiên, kho.

Mỗi ngày, một người trưởng thành nên ăn tổng cộng khoảng 150-200 g thịt/cá hoặc các nguồn đạm động vật khác, chia làm hai bữa chính, mỗi bữa khoảng 100 g thịt và dưới 500 g một tuần để không tăng cân. Hạn chế thịt đỏ, ưu tiên thịt nạc và đa dạng với cá, trứng, đậu phụ, kết hợp thịt với rau xanh, hoa quả giúp đảm bảo sức khỏe, kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Chuyên viên dinh dưỡng Hoàng Đào Ngọc Lan

Đơn vị Nội tiết - Đái tháo đường

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7