Ăn rau xanh thường xuyên tốt cho não

Các loại rau lá xanh như cải xoăn, rau bina, cải xanh có thể làm chậm quá trình suy giảm trí tuệ do tuổi tác và giảm nguy cơ mất trí.

Rau lá xanh gồm nhiều loại như cải xoăn, rau bina, bắp cải, cải thìa, cải xanh, bông cải, rau bí... giàu chất chống oxy hóa, lutein, beta carotene, folate (vitamin B9), hỗ trợ sức khỏe não bộ và tim mạch, giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư. Chúng còn giàu vitamin K góp phần giảm nguy cơ loãng xương cũng như các bệnh viêm nhiễm.

Trục ruột - não là tín hiệu sinh hóa hai chiều diễn ra giữa đường tiêu hóa và hệ thần kinh trung ương. Ruột khỏe đồng nghĩa não hoạt động tốt và ngược lại. Chế độ ăn giàu chất xơ giúp tăng cường vi khuẩn có lợi, từ đó cân bằng hệ vi sinh đường ruột và tốt cho não. Rau xanh còn giúp duy trì đường huyết ổn định để đảm bảo nguồn năng lượng glucose cần thiết cho hoạt động của tế bào thần kinh.

Rau bina giàu chất xơ và chất chống oxy hóa. Ảnh được tạo bởi AI

Làm chậm suy giảm nhận thức liên quan đến tuổi tác

Khi con người già đi, khả năng nhận thức tự nhiên có xu hướng suy giảm. Triệu chứng phổ biến như khó tập trung, tốc độ xử lý thông tin chậm, hay quên. Ăn rau lá xanh mỗi ngày có thể làm chậm tốc độ suy giảm nhận thức do tuổi tác. Bởi chúng chứa nhiều chất dinh dưỡng như vitamin E và K, lutein, beta carotene, folate có tác động tích cực đến não.

Ví dụ folate tham gia sản xuất chất dẫn truyền thần kinh, hỗ trợ quá trình tạo và sửa chữa ADN của tế bào não... Nếu nồng độ folate trong cơ thể quá thấp có thể làm tăng nồng độ homocysteine, thúc đẩy tình trạng viêm và tích tụ mảng bám, còn gọi là chất béo lắng đọng, dẫn đến suy giảm nhận thức ở người cao tuổi.

Giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ

Người mắc bệnh Alzheimer thường có các mảng protein gọi là mảng bám amyloid tích tụ xung quanh các tế bào não. Nếu ăn theo chế độ ăn thực vật, bạn có thể tăng cường chất chống oxy hóa, giảm viêm, từ đó hạn chế lượng beta-amyloid tích tụ trong não, giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ. Người trưởng thành ăn 4-5 bữa rau xanh mỗi tuần có thể phòng ngừa sa sút trí tuệ.

Làm chậm sự tiến triển của bệnh Alzheimer

Ăn rau lá xanh có khả năng làm chậm sự tiến triển của bệnh Alzheimer. Các loại rau như bina, bông cải xanh chứa sắt, magie, canxi, phốt pho, axit folic, hỗ trợ bảo vệ dây thần kinh và cấu trúc não, làm chậm quá trình lão hóa nhận thức. Các chất chống oxy hóa như anthocuanin, polyphenol có đặc tính chống viêm, giúp giảm viêm thần kinh, giảm stress oxy hóa, tăng cường lưu lượng máu lên não và thúc đẩy tạo tế bào thần kinh mới.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến nghị mỗi người nên ăn ít nhất 400 g rau và trái cây mỗi ngày. Một số món ăn từ rau xanh có thể thử như trộn thêm rau bina vào sinh tố trái cây buổi sáng, chế biến rau bina và trứng rán, làm salad rau xanh trong bữa trưa, nấu canh rau với thịt bằm, xào cải thìa, cắt nhỏ rau bina để lên bánh pizza.

Anh Chi (Theo Very Well Health)