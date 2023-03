Ăn quá nhiều đạm có thể giảm khả năng sinh sản

Phụ nữ nên cân nhắc lượng đạm tiêu thụ hàng ngày và hạn chế đạm động vật để tránh gặp phải các vấn đề về rụng trứng, dẫn tới vô sinh.

Protein (chất đạm) là một trong những thành phần dưỡng chất quan trọng mà cơ thể cần bổ sung hàng ngày, giúp duy trì sự sống. Tiêu thụ đủ lượng protein chất lượng cao giúp các mô khỏe mạnh cũng như sản xuất hormone, enzyme và tế bào máu. Tuy nhiên, ăn quá nhiều protein có thể làm giảm khả năng sinh sản.

Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng những phụ nữ ăn quá nhiều protein có khả năng bị vô sinh do rụng trứng cao gấp nhiều lần so với những phụ nữ ăn vừa đủ. Các vấn đề về rụng trứng đã được xác định là nguyên nhân gây vô sinh ở khoảng 20% phụ nữ. Tuy nhiên, phần lớn các trường hợp như vậy có thể ngăn ngừa được bằng cách điều chỉnh chế độ ăn uống và lối sống.

Một nghiên cứu của trường Y tế Công cộng Harvard, Mỹ, cũng ghi nhận khả năng vô sinh cao hơn 39% ở những phụ nữ ăn nhiều protein động vật. Những phụ nữ ăn chủ yếu protein từ thực vật ít có khả năng bị chẩn đoán vô sinh do rụng trứng hơn.

Tránh ăn các loại thịt đã qua chế biến được cho là có tác dụng chống lại rối loạn chức năng rụng trứng. Kết quả của nghiên cứu này chỉ ra nguy cơ rối loạn rụng trứng đã giảm đi một nửa khi 5% tổng lượng calo của phụ nữ được tạo thành từ protein có nguồn gốc thực vật. Do đó, tăng tiêu thụ các nguồn protein từ thực vật (đậu, đậu lăng, quả hạch, hạt và đậu phụ) có thể làm tăng khả năng sinh sản.

Nếu chọn ăn đạm động vật, chị em nên ưu tiên các loại gia súc, gia cầm ăn cỏ, chưa qua xử lý bằng bất kỳ loại kháng sinh hoặc hormone nào. Thịt bò ăn ngũ cốc có hàm lượng chất béo bão hòa cao hơn thịt bò ăn cỏ, dẫn đến tình trạng viêm nhiễm trong cơ thể nhiều hơn. Thuốc kháng sinh và hormone tổng hợp cũng có thể phá vỡ khả năng sinh sản.

Tiêu thụ lượng thịt, cá, thực vật... phù hợp sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh, khiến quá trình thụ thai trở nên dễ dàng và thuận lợi hơn. Ảnh: Freepik

Cơ thể con người không thể dự trữ protein và sẽ bài tiết lượng dư thừa. Vì vậy cách hiệu quả nhất để đáp ứng nhu cầu protein hàng ngày là ăn một lượng nhỏ trong mỗi bữa ăn. Protein được tìm thấy trong nhiều loại thực phẩm như: thịt và cá, trứng, các sản phẩm từ sữa, hạt và quả hạch, các loại đậu. Lượng protein nạp vào cơ thể sẽ thay đổi tùy thuộc vào cân nặng, giới tính, tuổi tác và sức khỏe của mỗi người.

Theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp Mỹ, một người nên cung cấp năng lượng theo tỷ lệ: 10- 35% do protein, 45- 65% do carbohydrate và 20- 35% do chất béo. Với người trưởng thành khỏe mạnh, nhu cầu dinh dưỡng về protein theo khẩu phần ăn khuyến nghị là 0,8 g/kg thể trọng một ngày.

Giá trị dinh dưỡng của protein được đo bằng số lượng axit amin thiết yếu. Các loại thực phẩm khác nhau sẽ chứa lượng axit amin thiết yếu khác nhau. Các sản phẩm động vật (thịt gà, thịt bò hoặc cá... và các sản phẩm từ sữa) có tất cả axit amin thiết yếu và được gọi là protein "hoàn chỉnh" (protein lý tưởng hoặc chất lượng cao).

Protein thực vật (đậu, đậu lăng, quả hạch và ngũ cốc nguyên hạt) thường thiếu ít nhất một trong các axit amin thiết yếu và được coi là protein "không hoàn chỉnh". Đó là lý do những người theo chế độ ăn chay hoặc thuần chay nghiêm ngặt cần chọn nhiều nguồn protein khác nhau từ sự kết hợp của thực phẩm thực vật mỗi ngày để đảm bảo nhận được đủ các axit amin thiết yếu.

Để quá trình thụ thai diễn ra nhanh chóng và thuận lợi, chị em nên gặp gỡ các bác sĩ, chuyên gia để nhận được lời khuyên hữu ích, xây dựng chế độ ăn uống cũng như luyện tập phù hợp.

Như Ý (Theo Eviemagazine, Betterhealth)