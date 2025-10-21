Ăn bưởi tốt cho người bệnh đái tháo đường thế nào

Người bệnh đái tháo đường có thể ăn 100-200 g tép bưởi mỗi ngày, tương đương 1/3 quả cỡ vừa, bởi ít calo, giàu chất xơ và kali hỗ trợ kiểm soát đường huyết.

Chuyên viên dinh dưỡng Nguyễn Thị Thu Huyền, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, khuyên người bệnh đái tháo đường nên ưu tiên thực phẩm tươi có chỉ số đường huyết thấp, hạn chế carbohydrate tinh chế cùng chất béo bão hòa. Quả bưởi ít calo, giàu dinh dưỡng, tốt cho người bệnh.

Nguồn dinh dưỡng lành mạnh

100 g tép bưởi có khoảng 33 kcal, chủ yếu là carbohydrate phức hợp và chất xơ. Lượng đường tự nhiên trong bưởi thấp hơn so với xoài, nhãn hay vải, nhờ đó ít gây tăng đường huyết đột ngột. Chỉ số đường huyết (GI) của bưởi dao động khoảng 25-30. Điều này có nghĩa khi ăn bưởi, glucose được giải phóng từ từ vào máu, giúp người bệnh đái tháo đường kiểm soát tốt hơn tình trạng đường huyết sau ăn.

Bưởi còn giàu vitamin C, kali, folate, chất chống oxy hóa như flavonoid và naringenin. Vitamin C góp phần tăng cường sức đề kháng, hỗ trợ lành vết thương. Kali có tác dụng điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ biến chứng tim mạch, trong khi flavonoid có tác dụng cải thiện độ nhạy insulin, giảm viêm.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Bưởi có naringin (thuộc nhóm flavonoid) hỗ trợ cải thiện độ nhạy insulin, giảm kháng insulin. Tác dụng này do kết hợp giữa lượng chất xơ cao, chỉ số đường huyết thấp cùng hợp chất thực vật sinh học trong bưởi.

Naringin có trong quả bưởi giúp giảm tình trạng kháng insulin ở người bệnh đái tháo đường. Ảnh minh họa: Hằng Trần

Hỗ trợ giảm cân và cải thiện chuyển hóa

Giảm cân đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát đái tháo đường type 2. Người bệnh duy trì cân nặng hợp lý sẽ cải thiện đường huyết, giảm nguy cơ biến chứng tim mạch, gan nhiễm mỡ, rối loạn mỡ máu.

Bưởi ít calo, giàu chất xơ, tạo cảm giác no lâu, từ đó hạn chế thói quen ăn vặt, kiểm soát khẩu phần. Một khẩu phần 150 g bưởi cung cấp gần 2 g chất xơ, tương đương 10% nhu cầu khuyến nghị mỗi ngày. Bưởi cũng chứa nhiều nước, hỗ trợ quá trình trao đổi chất, đào thải.

Giảm nguy cơ biến chứng tim mạch

Người bệnh đái tháo đường thường có nguy cơ cao kèm theo tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, bệnh mạch vành. Bưởi giàu kali và khoáng chất giúp điều hòa huyết áp.

Dù bưởi mang lại nhiều lợi ích, song chuyên viên dinh dưỡng Thu Huyền khuyến cáo người bệnh đái tháo đường nên ăn khoảng 100-200 g tép bưởi mỗi ngày, tương đương 1/3 quả cỡ vừa. Ăn quá nhiều có thể nạp thừa fructose, làm tăng đường huyết. Bưởi không có tác dụng thay thế thuốc điều trị. Nên ăn cả múi bưởi thay vì dùng nước ép để tận dụng chất xơ, hạn chế tình trạng hấp thu nhanh đường đơn.

Chuyên viên Huyền cho hay để kiểm soát đường huyết hiệu quả, người bệnh cần kết hợp 4 yếu tố gồm chế độ dinh dưỡng hợp lý, vận động đều đặn, tuân thủ thuốc điều trị, tái khám định kỳ.

Thanh Ba