Ăn quả bơ có làm tăng đường huyết không?

Tôi 39 tuổi, bị tiền đái tháo đường, rất thích ăn quả bơ thì có làm tăng đường huyết không và dùng thế nào cho hợp lý? (Hoài Phúc, TP HCM)

Trả lời:

Đái tháo đường và tiền đái tháo đường xảy ra khi cơ thể không sử dụng hormone insulin hiệu quả hoặc tiết ra không đủ, khiến đường huyết tăng cao. Chế độ ăn đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát đường huyết. Nhiều loại thực phẩm giàu tinh bột hoặc đường đơn có thể làm đường huyết tăng nhanh sau ăn.

Quả bơ là thực phẩm giàu chất béo không bão hòa đơn, chất xơ, nhiều vitamin E, K, nhóm B, gần như không chứa đường, ít carbohydrate, góp phần ổn định đường máu sau ăn. Chất béo lành mạnh trong bơ giúp cải thiện độ nhạy insulin, trong khi chất xơ hòa tan hỗ trợ làm chậm hấp thu đường vào máu. Chế độ ăn giàu chất béo không bão hòa đơn có thể giảm nguy cơ tiền đái tháo đường tiến triển thành đái tháo đường type 2.

Tuy vậy, người bệnh không nên ăn quả bơ quá nhiều. Dù tốt cho tim mạch và chuyển hóa, bơ vẫn chứa nhiều năng lượng, dễ gây tăng cân. Mỗi ngày bạn có thể ăn khoảng 1/2 quả bơ (tương đương 50-70 g), ăn trực tiếp hoặc kết hợp salad, sinh tố ít đường, sữa chua không đường. Tránh dùng kèm sữa đặc, đường, siro vì có thể khiến đường huyết tăng mạnh.

Quả bơ không gây tăng đường huyết, tốt cho sức khỏe tim mạch. Ảnh được tạo bởi AI

Trong chế độ ăn kiểm soát đường huyết, bạn nên ưu tiên thực phẩm giàu chất xơ như rau xanh, đậu, ngũ cốc nguyên hạt, chọn đạm nạc, hạn chế tinh bột nhanh như bánh mì trắng, bún, mì, nước ngọt và các loại bánh kẹo. Uống đủ nước và duy trì vận động hằng ngày giúp tăng độ nhạy insulin và hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Bạn nên kiểm tra định kỳ đường huyết, mỡ máu, chức năng gan - thận, có thể đến bác sĩ dinh dưỡng khám để được xây dựng khẩu phần phù hợp, ổn định đường huyết, ngăn bệnh tiến triển thành đái tháo đường type 2. Bổ sung các tinh chất thiên nhiên như GDL-5 từ phấn mía Nam Mỹ với thành phần policosanol thiên nhiên cũng góp phần điều hòa mỡ máu, hỗ trợ phòng ngừa bệnh tim mạch ở người bệnh đái tháo đường.

ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng

Chuyên khoa Dinh dưỡng Tiết chế

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7