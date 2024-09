Ăn óc heo có giúp trẻ thông minh?

Con tôi đang học lớp 1, thường xuyên ăn óc heo có giúp bé thông minh, học giỏi hơn không, cần lưu ý gì? (Đức Trọng, Đồng Nai)

Trả lời:

100 g óc heo cung cấp khoảng 123 kcal, bao gồm 9 g protein, 9,5 g chất béo (2,08 g axit béo no, 1,66 g axit béo không no một nối đôi, 1,43 g axit béo không no nhiều nối đôi, 2.195 mg cholesterol) và 0,4 g carbohydrate. Hiện chưa có nghiên cứu nào khẳng định ăn óc heo giúp trẻ thông minh.

Trẻ thường xuyên ăn thực phẩm này làm tăng lượng cholesterol trong cơ thể, dẫn đến các bệnh tim mạch, rối loạn chuyển hóa (tăng mỡ máu, tăng axit uric), thừa cân, béo phì. Nguy cơ ảnh hưởng bất lợi đến phát triển trí não, gây căng thẳng, mệt mỏi, giảm tập trung. Tuy nhiên, để đa dạng thực phẩm cho trẻ, thỉnh thoảng hoặc mỗi tuần một lần, phụ huynh có thể cho con ăn óc heo với lượng vừa phải, tối đa không quá 50 g.

Chế độ dinh dưỡng khoa học góp phần kích thích não của bé phát triển. Não cần đa dạng các dưỡng chất khác nhau. Do đó, ba mẹ nên cho con ăn cân đối thực phẩm nhằm bổ sung đủ các nhóm chất chính gồm bột đường, đạm, béo, vitamin và khoáng chất.

Khoảng 60% não bộ được hình thành từ chất béo, một nửa trong số đó là axit béo omega-3 - dưỡng chất thiết yếu mà cơ thể không tự tổng hợp được, cần bổ sung hàng ngày từ các loại thực phẩm. Omega-3 hỗ trợ não tăng cường trí nhớ, cải thiện khả năng tập trung, tư duy nhanh hơn. Thực phẩm giàu omega-3 như cá béo (cá thu, cá hồi, cá ngừ), các loại hạt (óc chó, macca, hạt điều, hạt chia), tảo biển, dầu thực vật, quả bơ.

Ba mẹ cũng nên khuyến khích con ăn rau xanh và trái cây tươi để bổ sung các loại vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa. Chúng góp phần tăng cường sức đề kháng, sức khỏe tổng thể và bảo vệ tế bào não khỏi sự tấn công của gốc tự do. Đây là tác nhân làm tổn thương các tế bào thần kinh, ngăn cản máu vận chuyển oxy, suy giảm trí nhớ, khó tập trung.

Hạn chế cho trẻ ăn quá nhiều đồ ngọt (bánh kẹo, trà sữa, nước ngọt), thực phẩm chứa nhiều muối hoặc chất bảo quản (thức ăn nhanh, các loại đồ hộp, xúc xích, dưa muối, khô, mắm), món nhiều dầu mỡ (gà rán, khoai chiên). Khuyến khích trẻ thường xuyên uống đủ nước (tùy độ tuổi), tăng cường hoạt động thể chất, ngủ đủ giấc. Không sử dụng rượu bia, tránh xa khói thuốc lá.

Cơ địa, tình trạng sức khỏe, mức độ hấp thu của mỗi trẻ thường khác nhau. Bạn nên đưa con đi khám dinh dưỡng định kỳ để bác sĩ kiểm tra, đánh giá chính xác các chỉ số phát triển. Xét nghiệm vi chất chuyên sâu cho trẻ bằng máy sắc ký lỏng hiệu năng cao UPLC để biết cơ thể đang thiếu hoặc thừa chất nào. Từ đó bác sĩ tư vấn xây dựng chế độ dinh dưỡng phù hợp theo đúng lứa tuổi.

Bác sĩ Trần Thị Trà Phương

Khoa Dinh dưỡng Tiết chế

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội