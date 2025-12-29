Ăn nho buổi tối có thể ngủ ngon

Nho giàu chất chống oxy hóa, chất xơ cùng nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu có thể tăng cảm giác no, cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Nho chứa khoảng 80% nước, giúp cơ thể duy trì độ ẩm, tăng năng lượng và giảm mệt mỏi. Ăn nho buổi sáng hoặc trước khi tập thể dục cung cấp carbohydrate nhanh mà không làm tăng đường huyết đột ngột, đồng thời giảm stress oxy hóa. Mỗi khẩu phần nho (120 g) cung cấp khoảng 1,4 g chất xơ, tạo cảm giác no lâu, ngăn ăn quá nhiều và hỗ trợ giảm cân. Vị ngọt tự nhiên và chỉ số đường huyết thấp đến trung bình của nho (khoảng 40-60) cũng ít ảnh hưởng đến lượng đường trong máu, nhờ đó giấc ngủ buổi tối sâu và ổn định hơn.

Nho giàu chất xơ, chất chống oxy hóa, tốt cho giấc ngủ. Ảnh được tạo bởi AI

Nho chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa và chống viêm tự nhiên, bao gồm resveratrol (nhiều trong vỏ nho đỏ), flavonoid (catechins, quercetin trong nho xanh) và anthocyanin (nhiều trong nho đỏ hoặc tím). Các chất này có thể giảm stress oxy hóa, chống viêm và cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Phần vỏ, thịt và hạt nho còn cung cấp một lượng nhỏ melatonin - hormone điều chỉnh nhịp sinh học, giúp cơ thể dễ đi vào giấc ngủ. Ăn nho 2-3 tiếng trước khi ngủ, khoảng 8-10 quả, hoặc kết hợp với sữa chua không đường, vừa tạo cảm giác no lâu, ổn định đường huyết vừa hỗ trợ giấc ngủ.

Để ngủ ngon, tránh ăn quá no hoặc sát giờ đi ngủ, hạn chế thịt đỏ, đồ chế biến sẵn. Không uống rượu bia, cà phê sau 16h vì dẫn đến tỉnh táo không cần thiết, lợi tiểu, gây mất ngủ. Nên duy trì thói quen sinh hoạt như đi bộ 10-20 phút sau bữa tối, tắm nước ấm, duy trì giờ ngủ - thức cố định hàng ngày, hạn chế thiết bị điện tử trước khi đi ngủ. Tạo môi trường phòng yên tĩnh, ánh sáng và nhiệt độ vừa phải cũng giúp ngon giấc hơn.

Anh Chi (Theo Eating Well)