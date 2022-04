Ăn nhiều vitamin E, C giúp giảm nguy cơ mắc Parkinson

Rau, củ quả chứa nhiều vitamin A và C như cà chua, ớt ngọt, kiwi... có thể giúp giảm nguy cơ mắc Parkinson.

Parkinson là bệnh thoái hóa mạn tính và tiến triển của hệ thần kinh trung ương, liên quan đến của các tế bào thần kinh quan trọng trong não. Bệnh phát triển chậm trong nhiều năm và dẫn đến các triệu chứng bao gồm run, mất thăng bằng, chân tay cứng nhắc...

Gần một triệu người Mỹ mắc bệnh Parkinson và khoảng 60.000 ca mắc mới mỗi năm. Parkinson có thể do sự kết hợp của các yếu tố di truyền, môi trường và lối sống. Trong một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Neurology của Mỹ, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng ăn nhiều chất chống oxy hóa như vitamin C và E có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh Parkinson.

Mối liên quan

Một nghiên cứu khác được thực hiện ở Thụy Điển, xem xét trên 43.865 người gồm cả nam và nữ ở độ tuổi 18-94. Những người tham gia điền vào bảng câu hỏi về lối sống, sức khỏe và chế độ ăn uống dài 36 trang. Họ được yêu cầu báo cáo về tần suất và lượng thức ăn tiêu thụ mỗi ngày. Nhóm nghiên cứu quản lý người tham gia thông qua các cơ quan đăng ký nhân khẩu.

Cà chua chứa nhiều vitamin E và C. Ảnh: Freepik

Bằng cách xem xét các câu hỏi về tần suất thực phẩm, các nhà nghiên cứu có thể xác định mức tiêu thụ trung bình của vitamin E, vitamin C và beta-carotene của những người tham gia nghiên cứu.

Sau 17 năm theo dõi, đã có 465 trường hợp Parkinson được xác định có sự cố. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những người tham gia có lượng vitamin E cao nhất có nguy cơ mắc bệnh Parkinson thấp hơn 32% so với những người tiêu thụ ít thực phẩm có chứa vitamin E.

Điều tương tự cũng được tìm thấy đối với vitamin C, nguy cơ mắc Parkinson thấp hơn 32% đối với những người tiêu thụ nhiều vitamin C. Những người ăn nhiều thực phẩm có cả vitamin C và E có nguy cơ mắc Parkinson thấp hơn 38%.

Liên quan đến việc bổ sung vitamin E và C qua dạng uống, giáo sư Mauro Serafini tại Đại học Teramo (Italy), một thành viên nhóm nghiên cứu cho biết, không loại trừ vai trò của chất bổ sung nhưng nó không đáng kể so với các nguồn thực phẩm chứa vitamin E và C tiêu thụ theo thời gian.

Hầu hết các chuyên gia y tế khuyến nghị các nguồn thực phẩm có chất chống oxy hóa hơn là các chất bổ sung. Đó là vì các chất bổ sung khó có thể thể bắt chước sự pha trộn độc đáo của các chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa có trong thực phẩm thực vật tự nhiên. Thêm vào đó, liều lượng cao của một số chất bổ sung có thể gây hại.

Nguồn thực phẩm chứa vitamin C, E

"Tôi không ngạc nhiên với kết quả nghiên cứu vì vitamin C và E là chất chống oxy hóa và có thể ngăn ngừa tổn thương tế bào do quá trình oxy hóa và viêm nhiễm. Vitamin C cũng có thể bảo vệ hệ thần kinh" chuyên gia dinh dưỡng Lisa Young, trợ giảng tại Đại học New York (Mỹ) cho biết.

Mặc dù không có chế độ ăn uống cụ thể nào cho bệnh Parkinson nhưng bệnh nhân mắc bệnh nên ăn uống cân bằng, giàu rau, trái cây, ngũ cốc và thực phẩm giàu protein lành mạnh, chẳng hạn như cá và đậu, bổ sung chất béo lành mạnh như dầu ô liu, các loại hạt và cá béo.

Một số nguồn thực phẩm chứa nhiều vitamin C bao gồm ớt ngọt, cam, kiwi, bông cải xanh, dâu tây, dưa lưới, khoai tây cà chua. Các loại quả kiwi, cà chua cũng là thực phẩm chứa nhiều vitamin E, bên cạnh đó còn có mầm lúa mì, hạt hướng dương, quả hạnh nhân, đậu phộng và bơ đậu phộng, dầu ngô... Vitamin E trong một số loại rau xanh, chẳng hạn như cải thìa và rau bina.

Anh Chi (Theo VeryWellFit)