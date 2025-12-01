Ăn nhiều rau răm có giảm sinh lý nam?

Tôi thích mùi cay, nồng của rau răm, song ăn nhiều có bị giảm sinh lý không, nên lưu ý gì? (Ngọc Thiện, TP HCM)

Trả lời:

Rau răm phổ biến trong ẩm thực Việt Nam, giúp gia tăng hương vị cho món ăn, tạo cảm giác ngon miệng. Trong y học cổ truyền, rau răm có vị cay, tính ấm, mang đến nhiều tác dụng như giảm đầy bụng và chậm tiêu, giảm rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, ngứa da... Bạn có thể dùng riêng hoặc kết hợp với các vị thuốc Đông y khác.

Theo y học hiện đại, rau răm cung cấp dồi dào flavonoid - hợp chất phenolic chống gốc tự do, hỗ trợ tiêu hóa, kháng viêm, kháng khuẩn, tốt cho tim mạch. Nhiều người lo ngại ăn nhiều rau răm có thể làm giảm ham muốn hoặc ảnh hưởng đến khả năng sinh lý của nam giới. Thực tế chưa có nghiên cứu khoa học nào chứng minh rau răm gây suy giảm sinh lý nam giới. Đây là gia vị dùng kèm trong bữa ăn, số lượng ít hơn so với rau củ khác. Do đó, bạn không cần quá lo lắng về việc ăn rau răm ảnh hưởng đến sinh lý.

Rau răm có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, kháng viêm và tốt cho tim mạch. Ảnh được tạo bởi AI

Nếu bạn bị rối loạn chức năng sinh lý, nên đi khám tại chuyên khoa Nam học để chẩn đoán, điều trị đúng cách, kết hợp với lối sống khoa học, sinh hoạt điều độ, dinh dưỡng hợp lý hỗ trợ sức khỏe sinh lý ổn định. Bạn có thể bổ sung thường xuyên bộ ba tinh chất thiên nhiên như eurycoma longifolia, thông biển Pháp, hàu đại dương để cơ thể sản sinh testosterone nội sinh và nitric oxide đúng nhu cầu, từ đó cải thiện sinh lý, nâng cao sức khỏe tổng thể.

