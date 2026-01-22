Ăn nhiều cơm có bị nổi mụn không?

Mỗi bữa tôi ăn vài bát cơm song nhiều người bảo không tốt cho đường huyết, dễ nổi mụn. Điều này đúng không? (Hạnh An, TP HCM)

Trả lời:

Mụn trứng cá hình thành khi lỗ chân lông bị tắc nghẽn do tế bào da chết, vi khuẩn hoặc bã nhờn. Ngoài yếu tố nội tiết hay do chăm sóc da, chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa hoạt động của tuyến bã nhờn và phản ứng viêm của da. Chế độ ăn uống cân bằng giúp cung cấp đủ dưỡng chất để các tế bào da tái tạo và phục hồi. Ngược lại, tiêu thụ quá nhiều thực phẩm chứa đường, sữa, tinh bột tinh chế hay đồ ăn cay, nóng sẽ kích thích da tiết bã nhờn nhiều, tăng nguy cơ hình thành mụn.

Ăn quá nhiều cơm trắng không có lợi cho làn da, đặc biệt với người đang bị mụn. Tinh bột có trong cơm trắng được chuyển hóa nhanh thành đường glucose. Ăn nhiều cơm trắng làm tăng đường huyết, cơ thể phải tăng tiết insulin để điều hòa. Trình trạng này kéo dài kích hoạt tuyến bã nhờn sản xuất dư thừa, tạo điều kiện cho mụn trứng cá phát triển.

Ăn quá nhiều cơm có thể khiến nổi mụn. Ảnh: Quốc An

Cơm trắng, bánh mì, bánh ngọt, nước ngọt có gas... thuộc nhóm thức ăn có chỉ số đường huyết (glycemic index - GI) cao. Chỉ số GI phản ánh tốc độ thực phẩm làm tăng lượng đường huyết sau ăn. Thực phẩm có chỉ số GI cao khiến đường huyết tăng đột biến, làm tăng insulin và hormone IGF-1. Sự gia tăng IGF-1 dẫn đến tăng sinh tế bào sừng gây bít tắc lỗ chân lông, tăng tiết bã nhờn và thúc đẩy các phản ứng viêm trên da.

Ở người kháng insulin, đường tích tụ trong máu kích thích tăng sản xuất androgen, làm tăng tiết bã nhờn và gây mụn. Tình trạng này thường gặp ở phụ nữ mắc hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS). Việc ăn nhiều thực phẩm có chỉ số GI cao hoặc khẩu phần giàu tinh bột nhưng thiếu protein, chất xơ khiến đường huyết và insulin tăng đột ngột, gây rối loạn nội tiết, làm da nhạy cảm và dễ nổi mụn hơn.

Bác sĩ Duy Tùng khuyên người thường xuyên nổi mụn nên giảm lượng cơm trắng, ưu tiên ăn gạo lứt, gạo nguyên cám hoặc kết hợp ăn cơm với nhiều rau xanh để làm chậm hấp thu đường. Bổ sung đủ protein, chất xơ, chất béo tốt nhằm ổn định đường huyết. Đồng thời, uống đủ nước, hạn chế đồ ngọt, nước ngọt có gas và thức ăn chế biến sẵn để hỗ trợ làn da sớm hồi phục.

Bên cạnh chế độ ăn uống, lối sống lành mạnh cũng góp phần kiểm soát mụn. Mỗi người cần giữ vệ sinh da đúng cách, tẩy trang, rửa mặt sạch trước khi ngủ, giữ da thông thoáng. Ngủ đủ giấc, hạn chế thức khuya, giảm căng thẳng, duy trì vận động đều đặn giúp ổn định nội tiết, từ đó giảm nguy cơ bùng phát mụn. Người bị mụn kéo dài hoặc tái phát nhiều lần nên đến chuyên khoa da liễu để được tư vấn và điều trị phù hợp.

ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng

Chuyên khoa Dinh dưỡng - Tiết chế

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7