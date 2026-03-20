Ăn một bữa mỗi ngày giảm cân nhanh không?

Ăn một bữa mỗi ngày có giúp giảm cân nhanh không, ảnh hưởng đến sức khỏe thế nào? (Minh Thi, Tây Ninh)

Trả lời:

Chế độ ăn ngày một bữa hay còn được gọi là chế độ OMAD (One Meal A Day) là hình thức nhịn ăn gián đoạn được nhiều người áp dụng nhằm giảm cân, "thải độc" nhanh. Tuy nhiên, nếu áp dụng phương pháp này không đúng cách có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại cho sức khỏe, nhất là ở người có bệnh lý nền hoặc nhu cầu chuyển hóa cao.

Người theo chế độ OMAD thường chỉ ăn uống trong khoảng một giờ và nhịn ăn trong suốt 23 giờ còn lại. Đây được coi là một biến thể cực đoan của chế độ nhịn ăn gián đoạn. Khi thực hiện chế độ ăn OMAD, người giảm cân được ăn uống tự do, không cần kiêng cữ nhưng ngoài bữa chính, không được tiêu thụ thực phẩm chứa calo, kể cả sữa trong trà và cà phê.

Người theo chế độ OMAD có thể dùng trà đen, trà thảo mộc hoặc cà phê đen không đường trong thời gian nhịn ăn. Uống đủ nước, khoảng 2,5 lít mỗi ngày để duy trì năng lượng.

Người theo chế độ ăn OMAD có thể ăn uống tự do trong một giờ mỗi ngày. Ảnh: Đức Hạnh

Về mặt lý thuyết, OMAD có thể giảm lượng calo tổng thể nạp vào mỗi ngày, hỗ trợ giảm cân, kích thích quá trình sinh ceton. Đồng thời tăng tiêu hao mỡ do cơ thể chuyển từ trạng thái sử dụng glucose sang lipid làm nguồn năng lượng, cải thiện độ nhạy insulin ở một số người khỏe mạnh...

Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp với chế độ ngày ăn một bữa. Nhịn ăn kéo dài có thể gây hạ đường huyết, đặc biệt ở người có lượng glycogen gan thấp, người hoạt động thể lực cao hoặc mắc bệnh lý chuyển hóa như đái tháo đường. Người ăn kiêng dễ mệt mỏi, run tay chân, vã mồ hôi, chóng mặt, ngất xỉu.

Nhịn ăn kéo dài có thể gây đau dạ dày, đầy hơi, buồn nôn, đặc biệt ở người có tiền sử viêm loét dạ dày - tá tràng. Tình trạng này còn làm giảm khả năng tập trung, dễ kích thích và rối loạn giấc ngủ do ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương. OMAD có thể giúp đốt mỡ nhanh, nhưng nếu lượng calo quá thấp, cơ thể dễ mất khối lượng cơ khiến vóc dáng kém săn chắc, ảnh hưởng đến khả năng vận động.

Ăn một bữa mỗi ngày không phải là chế độ ăn kiêng có thể duy trì trong một thời gian dài. Bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ để được tư vấn, xem xét tình trạng sức khỏe trước khi chọn chế độ ăn kiêng. Người bệnh tiểu đường type 1, đang mang thai hoặc đang cho con bú, trẻ em và thanh thiếu niên, người cao tuổi, rối loạn ăn uống không nên ăn kiêng theo chế độ OMAD.

Bác sĩ Võ Trần Như Thảo

Đơn vị Nội tiết - Đái tháo đường

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7