Ăn mặn làm tăng nguy cơ đột quỵ như thế nào

Tiêu thụ muối quá mức trong thời gian dài có thể làm tăng huyết áp, gây tổn thương mạch máu não, từ đó làm tăng nguy cơ đột quỵ.

Muối (natri) là khoáng chất thiết yếu, tham gia dẫn truyền thần kinh, co cơ và duy trì cân bằng dịch trong cơ thể. Tuy nhiên, thói quen ăn mặn có thể khiến cơ thể giữ nước nhiều hơn, làm tăng thể tích máu lưu thông gây áp lực lên thành mạch và tim.

BS.CKI Nguyễn Hữu Khánh, Trung tâm Khoa học Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết khi nạp quá nhiều muối, thận phải giữ nước để cân bằng nồng độ natri trong máu. Thể tích máu tăng kéo theo huyết áp tăng. Tình trạng tăng huyết áp khiến thành mạch não dày lên, giảm đàn hồi, dễ nứt vỡ hoặc hình thành cục máu đông dẫn đến đột quỵ xuất huyết não hoặc đột quỵ thiếu máu não. Ăn mặn lâu ngày còn gây tổn thương lớp nội mạc mạch máu, thúc đẩy quá trình xơ vữa động mạch. Các mảng xơ vữa làm hẹp lòng mạch, cản trở dòng máu nuôi não. Khi mảng xơ vữa bong ra, hình thành huyết khối, người bệnh có thể bị đột quỵ thiếu máu não cấp.

Ở người cao tuổi hoặc người có bệnh nền như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, thành mạch não vốn yếu, ăn mặn kết hợp với uống rượu bia, căng thẳng tâm lý, sinh hoạt thất thường dễ làm huyết áp tăng vọt, gây vỡ mạch máu não, xuất huyết não. Thừa muối cũng làm thận phải hoạt động quá mức để đào thải natri. Về lâu dài, chức năng thận giảm, dẫn đến rối loạn cân bằng nước, điện giải, huyết áp, gián tiếp làm tăng nguy cơ biến cố tim mạch và đột quỵ, theo bác sĩ Khánh.

Chụp MRI 3 Tesla có thể phát hiện sớm các dấu hiệu đột quỵ dù chưa có triệu chứng. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Khánh khuyến cáo người có yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, thừa cân, hút thuốc lá, tiền sử gia đình bị đột quỵ nên khám sức khỏe định kỳ. Tùy từng trường hợp, bác sĩ có thể chỉ định chụp CT não để phát hiện xuất huyết não hoặc tổn thương não cấp hoặc MRI não nhằm đánh giá sớm vùng thiếu máu não, tổn thương nhu mô não và các ổ nhồi máu nhỏ chưa có triệu chứng. Một số trường hợp cần chụp mạch máu não nhằm phát hiện hẹp, tắc hoặc phình mạch não, những nguyên nhân tiềm ẩn gây đột quỵ.

Bác sĩ lưu ý không nên cắt hoàn toàn muối khỏi khẩu phần, vì natri vẫn cần thiết cho hoạt động sống. Người trưởng thành nên ăn không quá 5 g muối một ngày (tương đương khoảng một thìa cà phê nhỏ) đồng thời giảm nước mắm, muối, bột nêm, thực phẩm chế biến sẵn. Nên ưu tiên chế biến nhạt, tăng rau xanh, trái cây tươi, thực phẩm giàu kali để hỗ trợ kiểm soát huyết áp. Song song đó, nên kiểm soát huyết áp, đường huyết, mỡ máu, duy trì vận động thể lực đều đặn. Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau đầu dữ dội, chóng mặt kéo dài, yếu liệt tay chân, nói khó hoặc rối loạn ý thức, người bệnh cần đi khám chuyên khoa thần kinh sớm để loại trừ nguy cơ đột quỵ.

Trọng Nghĩa