Ăn kiêng thế nào giúp giảm cân bớt mệt mỏi?

Tôi 34 tuổi, béo phì sau sinh, đã thử nhiều chế độ ăn kiêng nhưng hay mệt mỏi, uể oải, mất tập trung. Tôi nên ăn kiêng thế nào để giảm cân nhưng không mệt? (Thu Hằng, Hải Phòng)

Trả lời:

Mục tiêu quan trọng khi điều trị thừa cân, béo phì là năng lượng nạp vào ít hơn năng lượng tiêu hao, đảm bảo cung cấp đủ dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Bạn cần tuân thủ ba nguyên tắc giảm cân sau đây:

Không kiêng khem quá mức vì cắt giảm quá nhiều loại thực phẩm, dễ dẫn đến thiếu chất, cơ thể mệt mỏi, uể oải, hiệu suất làm việc và học tập giảm. Khi cơ thể không đủ năng lượng, bạn khó duy trì thói quen này lâu dài, thường bỏ cuộc sau một thời gian ngắn. Thay vào đó, bạn cần xây dựng chế độ ăn cân đối, đảm bảo đầy đủ cả nhóm chất đa lượng (đạm, tinh bột, chất béo) và vi lượng (vitamin, khoáng chất).

Tiến sĩ An tư vấn cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Tránh để cảm giác đói kéo dài bởi lúc này cơ thể tiết nhiều hormone gây căng thẳng, dẫn đến stress, khủng hoảng tâm lý, từ đó, kích thích thèm ăn no hơn, nhiều hơn, ảnh hưởng đến hiệu quả giảm cân. Bạn nên ăn nhiều bữa mỗi ngày, chia nhỏ từng bữa.

Cá thể hóa chế độ dinh dưỡng và duy trì liên tục. Mỗi người có tình trạng sức khỏe, tốc độ chuyển hóa, thói quen ăn uống khác nhau. Nếu áp dụng một chế độ ăn chung cho mọi người thường không hiệu quả. Bạn nên đến các trung tâm kiểm soát cân nặng và điều trị béo phì để được kiểm tra toàn diện, xây dựng chế độ dinh dưỡng cá nhân hóa, phù hợp.

Bác sĩ sẽ giải thích, tư vấn để bạn hiểu rõ những thay đổi trong cơ thể, từ đó xác định đâu là phản ứng bình thường và bất thường khi giảm cân. Đồng thời, bạn nên điều trị liên tục, theo dõi định kỳ, từ đó điều chỉnh kế hoạch ăn uống khi cần thiết. Điều chỉnh chế độ ăn sẽ an toàn, bền vững, giúp quá trình giảm cân khỏe mạnh thay vì ăn kiêng ép buộc.

Tiến sĩ Trần Quyền An

Trung tâm Kiểm soát cân nặng và Điều trị béo phì

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội