Ăn hạnh nhân giảm cholesterol xấu

Ăn 20-30 g hạnh nhân mỗi ngày cung cấp chất béo không bão hòa, chất xơ, hỗ trợ giảm cholesterol xấu và duy trì cholesterol tốt, làm sạch mảng bám trong lòng mạch.

BS.CKI Đào Thị Yến Thủy, Trưởng khoa Dinh dưỡng Tiết chế, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết hạnh nhân giàu chất xơ hòa tan, có tác dụng giảm hấp thu cholesterol tại đường ruột. Khi chất xơ tạo gel trong ống tiêu hóa, một phần cholesterol cùng acid mật sẽ được giữ lại và đào thải ra ngoài, buộc cơ thể phải sử dụng cholesterol trong máu để tạo acid mật mới, từ đó giảm nồng độ LDL. Vitamin E và các chất chống oxy hóa trong hạnh nhân cũng giúp giảm stress oxy hóa và viêm mạn tính, hai yếu tố liên quan đến rối loạn mỡ máu và bệnh tim.

Nhóm chất béo lành mạnh trong hạnh nhân giúp ổn định màng tế bào, đồng thời hỗ trợ kiểm soát đường huyết, yếu tố quan trọng ở bệnh nhân rối loạn lipid máu hoặc tiền tiểu đường. Người trưởng thành có thể ăn 20-30 g hạnh nhân mỗi ngày (tương đương 15-20 hạt) kết hợp chế độ ăn giàu rau xanh, cá béo, ngũ cốc nguyên hạt để cải thiện mỡ máu. Người có nhu cầu giảm cân hoặc vận động trí óc cũng có thể sử dụng hạnh nhân như món ăn nhẹ lành mạnh, cung cấp năng lượng bền, hạn chế cảm giác thèm đồ ngọt.

Hạnh nhân là thực phẩm giàu dưỡng chất, hỗ trợ kiểm soát cholesterol và bảo vệ tim mạch. Ảnh được tạo bởi AI

Món ăn này phù hợp dùng giữa buổi hoặc kèm sữa chua, salad. Tuy nhiên, người đang theo dõi cân nặng hoặc có bệnh lý tim mạch nên chú ý lượng ăn phù hợp để tránh nạp quá nhiều năng lượng. Bên cạnh dinh dưỡng, duy trì thói quen vận động đều đặn, ngủ đủ, hạn chế đường, chất béo xấu cũng là yếu tố quan trọng giúp cải thiện mỡ máu và giảm nguy cơ bệnh tim.

Bác sĩ Yến Thủy khuyên người có mức cholesterol cao, dễ tăng cân, mệt mỏi dai dẳng hoặc có tiền sử gia đình bệnh tim mạch nên đi khám chuyên khoa dinh dưỡng và tim mạch để được đánh giá nguy cơ và hướng dẫn xây dựng chế độ ăn phù hợp. Bổ sung các tinh chất chiết xuất thiên nhiên như GDL-5 từ phấn mía Nam Mỹ hỗ trợ điều hòa mỡ máu, kiểm soát tăng huyết áp, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Trọng Nghĩa