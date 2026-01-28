Ăn gì tốt cho huyết áp?

Người cao huyết áp nên ưu tiên ăn nhiều rau xanh, trái cây, cá béo, các loại đậu để hỗ trợ ổn định huyết áp, tốt cho tim mạch.

Tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ hàng đầu của đột quỵ, bệnh tim mạch, thường diễn tiến âm thầm trong nhiều năm. Bên cạnh dùng thuốc, chế độ ăn có vai trò quan trọng trong việc kiểm soát huyết áp, bảo vệ sức khỏe tim mạch. Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Vĩnh Bình, Trung tâm Thông tin Y khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết các nhóm thực phẩm dưới đây tốt cho huyết áp.

Rau xanh và trái cây tươi

Rau lá xanh, chuối, cam, bưởi, táo, dưa hấu, cà chua cung cấp kali, chất xơ, hợp chất chống gốc tự do. Kali hỗ trợ tăng cường đào thải natri dư thừa qua đường tiểu, từ đó kiểm soát huyết áp. Chất chống gốc tự do góp phần bảo vệ mạch máu, duy trì tính đàn hồi của thành mạch.

Rau xanh và trái cây tươi giàu vitamin, kali, chất xơ, giúp kiểm soát huyết áp. Ảnh: Đinh Diệu

Cá béo

Cá hồi, cá trích, cá thu chứa nhiều omega-3 - loại acid béo có đặc tính chống viêm, hỗ trợ cải thiện mỡ máu, góp phần hạn chế nguy cơ xơ vữa động mạch. Mỗi người nên ăn cá béo khoảng 2-3 lần mỗi tuần để có lợi cho tim.

Các loại đậu

Đậu xanh, đậu đỏ, đậu nành... giàu chất xơ, axit amin và một số hợp chất sinh học hỗ trợ bảo vệ mạch máu. Chất isoflavone trong đậu nành giúp giảm nhẹ chỉ số huyết áp ở người tăng huyết áp khi ăn hàng ngày.

Các loại hạt

Hạt chia, óc chó, hạnh nhân, hạt điều... giàu acid béo không bão hòa, vitamin E và polyphenol, có tác dụng hỗ trợ giảm viêm, giảm cholesterol xấu, tăng cholesterol tốt, có lợi cho mạch máu.

Ngũ cốc nguyên cám

Yến mạch, gạo lứt, các loại ngũ cốc nguyên cám giữ lại nhiều chất xơ hòa tan và vitamin nhóm B, góp phần ổn định đường huyết, hạn chế tích mỡ nội tạng - yếu tố nguy cơ liên quan đến tăng huyết áp. Bạn có thể thay một phần tinh bột bằng ngũ cốc nguyên cám để bữa ăn nhẹ nhàng, cân đối.

Gia vị tự nhiên

Tỏi, gừng, dầu ô liu có lợi cho huyết áp và tim mạch. Chất allicin trong tỏi có tác dụng hỗ trợ kiểm soát huyết áp, điều hòa mỡ máu. Gừng có đặc tính chống viêm, góp phần bảo vệ mạch máu khỏi nguy cơ xơ vữa. Dầu ô liu giàu chất béo không bão hòa đơn có thể giảm chỉ số mỡ máu.

Bên cạnh chế độ dinh dưỡng, lối sống khoa học cũng kiểm soát huyết áp. Bác sĩ Bình khuyên mỗi người duy trì cân nặng phù hợp, tập thể dục đều đặn, uống đủ nước, ngủ đủ giấc, hạn chế rượu bia, không hút thuốc lá, tránh căng thẳng kéo dài... Người bệnh nên kiểm tra huyết áp thường xuyên. Bổ sung tinh chất thiên nhiên GDL-5 (Policosanol) từ phấn mía Nam Mỹ góp phần giảm lượng cholesterol toàn phần, hạn chế nguy cơ hình thành xơ vữa động mạch, kiểm soát huyết áp.

Đình Diệu