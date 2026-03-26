Ăn gì tốt cho động mạch, phòng ngừa xơ vữa mạch máu?

Các loại hạt, cà chua, gừng và quế có nhiều chất chống oxy hóa hỗ trợ chức năng động mạch, góp phần giảm cholesterol, chống viêm.

Tuổi cao, lối sống ít vận động, ăn uống thiếu khoa học khiến các động mạch dần thu hẹp lại, dẫn đến tình trạng xơ vữa động mạch, làm tăng nguy cơ đau tim, đột quỵ. Lựa chọn thực phẩm lành mạnh trong chế độ ăn uống có thể giúp bảo vệ động mạch.

Yến mạch

Yến mạch giàu beta-glucan - dạng chất xơ hòa tan có khả năng giảm cholesterol xấu (LDL). Beta-glucan hỗ trợ làm giảm sự hình thành mảng bám động mạch theo thời gian. Ăn thực phẩm này thường xuyên cũng tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa, kiểm soát lượng đường trong máu, cả hai đều gián tiếp giúp ích cho hệ tim mạch. Mỗi người nên sử dụng yến mạch nguyên hạt thay vì các loại ăn liền.

Hạt óc chó

Hạt óc chó giàu axit béo omega-3 có lợi cho sức khỏe tổng thể. Thói quen ăn vài hạt óc chó mỗi ngày góp phần giảm LDL, hạ huyết áp và giảm viêm. Vì thực phẩm này giàu calo nên mỗi người cần kiểm soát khẩu phần ăn (khoảng 28 g mỗi ngày).

Cá

Ăn các loại cá giàu axit béo omega-3 như cá hồi, cá thu, cá mòi... có thể làm giảm nguy cơ xơ vữa động mạch, bệnh mạch vành. Chất béo này được chuyển hóa thành những hợp chất hoạt tính sinh học có tác dụng giảm viêm, góp phần bảo vệ tim. Những người ăn cá thường xuyên có thể giảm triglyceride, góp phần hạ huyết áp và nhịp tim, đồng thời tăng cường cung cấp máu giàu oxy đến nhiều cơ quan quan trọng.

Hành tây

Hành tây đem đến nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm tăng cường sức khỏe động mạch. Các hợp chất lưu huỳnh có trong thực phẩm này có thể ngăn ngừa viêm mạch máu, giảm sự kết tập tiểu cầu, tăng cường oxit nitric, hỗ trợ lưu thông máu khỏe mạnh.

Trái cây họ cam, quýt

Các loại trái cây họ cam quýt như cam, chanh, bưởi chứa flavonoid, vitamin C, có đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ. Những hợp chất này góp phần ngăn quá trình oxy hóa cholesterol - yếu tố quan trọng hình thành mảng bám, xơ vữa động mạch.

Gừng, tiêu, ớt

Gừng, tiêu, ớt, quế, có tác dụng chống viêm, chống oxy hóa. Những loại gia vị này có thể giảm tác hại của các gốc tự do, cải thiện mức lipid trong máu, phòng ngừa vón cục tiểu cầu trong máu.

Cà chua

Cà chua chứa lycopene - chất chống oxy hóa có thể giúp giảm viêm và hỗ trợ sức khỏe tim mạch. Một số nghiên cứu cho thấy lycopene góp phần cải thiện mỡ máu. Nên kết hợp cà chua với dầu ô liu để tăng khả năng hấp thu, từ đó hạn chế sự hình thành mảng bám trong động mạch.

Lê Nguyễn (Theo Hindustan Times, Times of India)