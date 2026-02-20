Ăn gì nhanh hồi phục sau phẫu thuật?

Bữa ăn ngày Tết của người vừa phẫu thuật nên bổ sung protein, 100-200 g vitamin C mỗi ngày, thêm lợi khuẩn, chất béo lành mạnh để nhanh lành vết thương.

Sau phẫu thuật, cơ thể sẽ mất máu, thiếu hụt năng lượng, tổn thương các mô. Chế độ dinh dưỡng cân bằng giúp tăng cường miễn dịch, hỗ trợ tái tạo mô, cơ bị tổn thương.

ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng, Chuyên khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Phòng khám Đa khoa Quận 7, cho biết dịp Tết, những món ăn nhiều đạm, dầu mỡ, gia vị dễ gây áp lực cho người bệnh. Kiểm soát khẩu phần ăn giúp hỗ trợ quá trình phục hồi.

Protein

Cơ thể cần lượng lớn protein để tái tạo năng lượng, cung cấp axit amin thiết yếu tổng hợp collagen, hình thành mô hạt, tái tạo da. Khi thiếu hụt dưỡng chất này, cơ thể khó xây dựng cơ bắp và cải thiện hệ miễn dịch sau phẫu thuật, từ đó tăng nguy cơ nhiễm trùng, chậm lành sẹo.

Người sau phẫu thuật có thể bổ sung protein từ thịt kho, thịt đông, gà luộc, giò chả... Nên ăn thịt lợn nạc, thịt gia cầm không da, cá hay trứng chín kỹ. Tránh các món quá nhiều gia vị, chiên rán hoặc chế biến quá đậm để không gây áp lực lên hệ tiêu hóa.

Vitamin và khoáng chất

Vitamin và khoáng chất như kẽm, sắt, axit folic và omega-3 kết hợp cùng protein sẽ hỗ trợ miễn dịch, thúc đẩy tái tạo mô, lành vết thương. Vitamin C giúp tăng sức đề kháng, giảm viêm, chống oxy hóa. Nên bổ sung 100-200 g vitamin C mỗi ngày từ rau củ (bông cải xanh, rau cải xanh...) và trái cây (cam, quýt, bưởi, ổi, dâu tây...).

Ưu tiên ăn tôm, cua, hàu, thịt lợn nạc, thịt gà, các loại hạt, ngũ cốc nguyên cám giàu kẽm. Sắt, axit folic có trong thịt bò, thịt lợn nạc, gan động vật, cải xoăn, cải bó xôi, ngũ cốc giúp hồng cầu được tái tạo. Omega-3 có nhiều trong cá hồi, cá trích, cá thu, hạt chia, hạt lanh, hạt óc chó...

Chế độ ăn đủ chất giúp người bệnh sau phẫu thuật hồi phục nhanh. Ảnh minh họa: Bùi Thủy

Thêm sữa tươi, sữa chua vào bữa ăn hàng ngày

Để giúp trẻ nhanh chóng phục hồi, bố mẹ có thể bổ sung thực phẩm giàu lợi khuẩn (probiotic) như sữa chua. Probiotic giúp hệ tiêu hóa sản sinh vi khuẩn có lợi, hấp thụ các dưỡng chất tốt, tăng cảm giác ăn ngon, ngăn ngừa đầy hơi, khó tiêu, táo bón. Trẻ chỉ nên ăn một hộp sữa chua mỗi ngày. Chọn các loại sữa tươi không có thành phần đường mía, vị ngọt tự nhiên để cung cấp chất xơ cho quá trình tiêu hóa.

Tăng cường thực phẩm giàu magie và kẽm

Magie tham gia vào quá trình co bóp cơ trơn, hỗ trợ nhu động ruột diễn ra nhịp nhàng. Kẽm đóng vai trò trong miễn dịch, quá trình phục hồi của niêm mạc đường ruột. Vi chất này còn điều hòa hệ thần kinh, vận chuyển canxi vào não, tổng hợp hormone tăng trưởng, tăng cường hệ miễn dịch. Một số thực phẩm giàu magie gồm các hạt ngũ cốc như vừng đen, hạt lanh, hạt hướng dương, yến mạch, lúa mì, dưa hấu. Kẽm có nhiều trong thịt bò, tôm, cua, hàu...

Trẻ cần ăn đúng giờ với khẩu phần như ngày thường. Ăn chậm, nhai kỹ, tránh nói chuyện để không bị đầy hơi, sôi bụng. Ưu tiên chế biến các món ăn mềm, dễ tiêu như cháo, súp với thịt thăn, thịt bò, thịt gà. Bé không ăn vặt giữa các bữa để kích thích tiêu hóa thức ăn tốt.

Trẻ nên tham gia các hoạt động vận động nhẹ nhàng sau ăn. Bố mẹ cũng có thể massage bụng nhẹ theo chiều kim đồng hồ để làm tăng nhu động dạ dày, ruột giúp kích thích tiêu hóa, trẻ đi ngoài dễ dàng hơn.

Bác sĩ Tùng khuyến cáo trẻ có những dấu hiệu rối loạn tiêu hóa gây đầy hơi, táo bón nên đi khám. Phương pháp đo thành phần cơ thể bằng máy InBody 770 và xét nghiệm vi chất trong cơ thể bằng máy sắc ký lỏng hiệu năng cao UPLC giúp xác định cơ thể trẻ đang thiếu, thừa dưỡng chất nào. Từ đó, bác sĩ đưa ra phương pháp xử trí phù hợp, kịp thời.

Quốc An