Không chỉ di truyền mà thói quen ăn uống cũng ảnh hưởng đến tốc độ lão hóa, nhất là thực phẩm kém lành mạnh, có thể khiến phụ nữ già nhanh hơn tuổi.

Bảo Bảo (Theo Eat This Not That, WebMD)