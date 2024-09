Ăn gì giúp tăng tập trung sau lễ?

Thực phẩm giàu omega-3, vitamin, choline, flavonoid như cá hồi, rau xanh, trái cây hỗ trợ tăng cường chức năng não bộ, cải thiện trí nhớ và khả năng tập trung.

Th.BS Nguyễn Anh Duy Tùng, Trung tâm Dinh dưỡng Nutrihome, cho biết ăn đa dạng rau xanh, trái cây, các loại hạt, chất béo lành mạnh giúp cơ thể và trí não khỏe mạnh.

Thực phẩm giàu omega-3 như cá béo (cá hồi, cá trích, cá thu), trái bơ, tảo biển, dầu thực vật, các loại hạt (hướng dương, óc chó, mắc ca). Axit béo omega-3 có ba loại quan trọng nhất là ALA, EPA và DHA, góp phần xây dựng nên cấu trúc của màng tế bào, chức năng não bộ, cung cấp năng lượng cho cơ thể.

Trong não, DHA chiếm khoảng 40% trên tổng lượng omega-3, chủ yếu là ở vùng chất xám. DHA cần thiết cho sự phát triển của vỏ myelin - lớp vỏ bao quanh trục tế bào thần kinh. Khi lớp myelin được củng cố, các tế bào thần kinh kết nối với nhau nhanh chóng và hiệu quả hơn. ALA cải thiện trí nhớ bằng cách thúc đẩy não bộ tổng hợp acetylcholine, hỗ trợ vỏ não phản ứng nhạy bén hơn với các kích thích đến từ giác quan, tăng cường ghi nhớ thông tin chi tiết và chính xác.

Thực phẩm chứa đa dạng các vitamin như thịt đỏ, thịt trắng, trứng, sữa, cá béo, rau xanh, trái cây tươi. Khi căng thẳng, cơ thể sản sinh ra nhiều gốc tự do, gây hại tế bào khỏe mạnh. Thực phẩm chứa vitamin A, B, C, D, E, K... có tác dụng chống oxy hóa, chống viêm, bảo vệ tế bào thần kinh và não bộ trước sự tấn công của các gốc tự do. Vitamin B9 và B12 còn hỗ trợ tăng nồng độ axit amin homocysteine, tăng cường trí nhớ, giảm nguy cơ trầm cảm, mắc bệnh Alzheimer.

Thực phẩm bổ sung choline như gan động vật, lòng đỏ trứng, thịt đỏ, thịt trắng, cá béo, các loại đậu. Choline cần thiết để sản xuất acetylcholine - chất dẫn truyền thần kinh góp phần điều chỉnh trí nhớ, tâm trạng, nhịp thở, nhịp tim.

Thực phẩm cung cấp flavonoid như cacao (chocolate), trà xanh hoặc đen, rượu vang đỏ, trái cây màu cam, đỏ hoặc tím đen (cam, nho, việt quất, mâm xôi, cherry, cà chua), đậu đỏ, đậu đen. Flavonoid là nhóm hợp chất polyphenolic trong thực vật, có tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ tế bào thần kinh. Hợp chất này còn ức chế, giảm tình trạng viêm dây thần kinh. Từ đó, chúng thúc đẩy trí nhớ, học tập và chức năng nhận thức.

Bác sĩ Duy Tùng cho biết khoảng 75% trọng lượng bộ não là nước. Thường xuyên uống đủ 1,5-2 lít nước mỗi ngày góp phần tạo môi trường thuận lợi giúp tế bào não giao tiếp với nhau, loại bỏ độc tố và chất thải, cải thiện khả năng tập trung.

Người thường xuyên mất tập trung, suy giảm trí nhớ hoặc tinh thần không minh mẫn nên đi khám tại chuyên khoa thần kinh để bác sĩ chẩn đoán, điều trị kịp thời. Mỗi người có thể bổ sung thêm tinh chất thiên nhiên như từ blueberry (việt quất), ginkgo biloba (bạch quả) góp phần điều hòa máu não, tăng cường dưỡng chất lên não, hỗ trợ ghi nhớ, giảm mất ngủ, đau đầu và thiếu máu não.

Trường Giang