Ăn gì giúp kiểm soát mỡ máu ngày Tết?

Ăn nhiều rau xanh, trái cây ít ngọt, chọn chất đạm lành mạnh, hạn chế bia rượu bia và nước ngọt có thể duy trì nồng độ lipid máu ở mức hợp lý.

ThS.BS Đường Thị Thảo, khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết ăn uống thiếu kiểm soát trong những ngày Tết có thể khiến mỡ máu tăng cao, làm gia tăng nguy cơ tim mạch, nhất ở người cao tuổi hoặc có sẵn tình trạng rối loạn mỡ máu (rối loạn lipid máu). Lựa chọn thực phẩm và ăn khẩu phần hợp lý hỗ trợ ổn định nồng độ lipid máu, giảm nguy cơ biến chứng.

Ưu tiên rau xanh, trái cây ít ngọt

Ăn nhiều rau xanh có thể cân bằng lại lượng đạm, chất béo thường tăng cao trong dịp Tết. Chất xơ có trong rau góp phần giảm hấp thu cholesterol xấu (LDL) vào máu, hỗ trợ tiêu hóa, tạo cảm giác no lâu và hạn chế tăng cân. Cải xanh, bông cải, rau muống, mồng tơi, các loại rau lá sẫm dễ chế biến, có lợi cho người bị mỡ máu cao.

Ưu tiên trái cây ít ngọt, giàu chất xơ, chất chống oxy hóa như bưởi, cam, táo, lê, thanh long. Hạn chế trái cây sấy, mứt Tết bởi hàm lượng đường cao có thể làm tăng triglyceride trong máu.

Chọn chất đạm lành mạnh

Thay vì ăn nhiều thịt đỏ, giò chả và các món chế biến sẵn, người có nguy cơ mỡ máu cao nên ưu tiên cá, thịt gia cầm bỏ da, đậu phụ và các loại đậu. Cá hồi, cá thu, cá trích giàu omega-3 có tác dụng giảm triglyceride, hỗ trợ bảo vệ tim mạch. Ưu tiên các phương pháp hấp, luộc, áp chảo ít dầu, hạn chế chiên rán nhiều mỡ để tránh làm tăng lượng chất béo bão hòa trong khẩu phần ăn.

Ăn trái cây nên ưu tiên các loại ít ngọt, giàu chất xơ và chất chống oxy hóa. Ảnh: Bích Diệp

Sử dụng chất béo có lợi

Hạn chế mỡ lợn, bơ động vật, món chiên rán và bánh kẹo nhiều bơ sữa. Đây là những nguồn giàu chất béo bão hòa và chất béo chuyển hóa (trans fat) - yếu tố có thể làm tăng cholesterol xấu, nguy cơ tim mạch nếu tiêu thụ thường xuyên trong những ngày Tết. Các loại chất béo không bão hòa có trong dầu ô liu, dầu đậu nành, dầu hạt cải và các loại hạt như óc chó, hạnh nhân là lựa chọn tốt hơn cho người cần kiểm soát mỡ máu.

Ăn vừa phải các món truyền thống ngày Tết

Những món quen thuộc ngày Tết như bánh chưng, giò chả, thịt kho, nem rán thường giàu tinh bột, chất béo. Người có lượng mỡ máu cao không cần kiêng tuyệt đối nhưng nên ăn với lượng vừa phải, chia nhỏ khẩu phần, tăng cường ăn kèm rau xanh và hạn chế dùng vào buổi tối.

Hạn chế rượu bia và đồ uống ngọt

Rượu bia gây hại cho gan, đồng thời làm triglyceride trong máu tăng nhanh, từ đó gây rối loạn mỡ máu và tăng nguy cơ tim mạch. Uống rượu bia kèm theo món nhiều dầu mỡ như thịt kho, nem rán, đồ nướng càng khiến gánh nặng chuyển hóa tăng lên.

Nước ngọt có gas, trà sữa, nước trái cây đóng chai hay đồ uống pha sẵn nhiều đường đều góp phần làm rối loạn mỡ máu. Nên uống nước lọc, có thể uống thêm trà nhạt, trà xanh.... Những đồ uống này giúp giải khát, hỗ trợ tiêu hóa, hạn chế nguy cơ rối loạn mỡ máu.

Bác sĩ Thảo khuyên mỗi người nên ăn đúng bữa, đúng giờ, tránh ăn quá no trong một bữa, hạn chế ăn khuya để cơ thể chuyển hóa chất béo hiệu quả. Duy trì vận động nhẹ nhàng, đều đặn cũng mang lại lợi ích rõ rệt cho chuyển hóa lipid (chất béo). Những hoạt động đơn giản như đi bộ sau bữa ăn, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc cây cảnh hay du xuân... giúp tiêu hao năng lượng dư thừa, hỗ trợ tăng cường sức khỏe tim mạch.

Ly Nguyễn