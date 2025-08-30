Ăn gì dịp lễ không hại gan?

Tăng cường rau củ nhiều chất xơ, trái cây giàu vitamin, thực phẩm cung cấp protein lành mạnh giúp gan khỏe trong những ngày nghỉ lễ.

Kỳ nghỉ lễ dài là dịp để mọi người thư giãn, tham gia các bữa tiệc tùng, song ăn uống thiếu kiểm soát và sinh hoạt thất thường có thể khiến gan làm việc quá sức. Thạc sĩ, bác sĩ Đoàn Vĩnh Bình, Trung tâm Thông tin Y khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, khuyên chủ động lựa chọn thực phẩm giàu chất xơ, vitamin và protein lành mạnh góp phần giảm gánh nặng cho gan, duy trì tốt sức khỏe tổng thể.

Rau củ giàu chất xơ

Bông cải xanh, cải bó xôi, rau cải xanh, rau diếp cá, rau má, giàu chất xơ có lợi cho tiêu hóa, thúc đẩy quá trình thải độc và loại bỏ các chất cặn bã khỏi cơ thể. Bổ sung rau xanh thường xuyên trong bữa ăn hỗ trợ gan hoạt động hiệu quả hơn, nhất là trong những ngày lễ uống nhiều rượu bia và dùng thức ăn dầu mỡ.

Rau củ giàu chất xơ hỗ trợ gan khỏe mạnh. Ảnh: Đình Diệu

Trái cây giàu vitamin C

Cam, bưởi, ổi, táo, dâu tây... chứa hàm lượng vitamin C và các hợp chất chống oxy hóa dồi dào. Vitamin C hỗ trợ trung hòa gốc tự do, giảm áp lực oxy hóa lên gan, thúc đẩy quá trình giải độc. Nên ăn trái cây tươi trước bữa chính 30 phút hoặc cách xa bữa ăn hơn một giờ để gan hoạt động hiệu quả hơn.

Thực phẩm giàu protein

Nguồn thực phẩm giàu protein lành mạnh như cá béo, thịt gia cầm bỏ da, đậu phụ và các loại đậu... chứa acid amin thiết yếu, ít chất béo bão hòa, hỗ trợ phục hồi tế bào gan và duy trì chức năng giải độc của cơ thể. Người trưởng thành nên tiêu thụ khoảng 1,2-1,5 g protein mỗi ngày.

Bổ sung đồ uống thanh lọc cơ thể

Các loại trà, nước chanh, nước ép củ dền hay cà phê đen, giàu catechin (một loại polyphenol có tác dụng chống oxy hóa) và hợp chất thực vật giúp bảo vệ gan, giảm viêm, hạn chế gan nhiễm mỡ và hỗ trợ cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột. Nhóm đồ uống này có thể tăng cường chức năng gan và quá trình giải độc cơ thể, kiểm soát gan nhiễm mỡ không do rượu và xơ gan.

Bác sĩ Bình cho biết người trưởng thành có thể bổ sung các tinh chất thiên nhiên s.marianum từ cây kế sữa và wasabia có tác dụng kiểm soát tế bào kupffer không hoạt động quá mức. Chúng hỗ trợ tăng cường khả năng giải độc, bảo vệ chức năng gan, nhất là trong các trường hợp viêm gan, gan nhiễm mỡ, có thể phòng ngừa xơ hóa.

Người trưởng thành nên hạn chế uống rượu bia trong những ngày nghỉ lễ, duy trì tập thể dục để kích thích quá trình chuyển hóa, tránh tăng cân, tích mỡ. Người có dấu hiệu bất thường như chán ăn, chướng bụng, mệt mỏi, sụt cân... nên đến cơ sở y tế khám.

Đình Diệu