Ăn gì chữa xuất tinh sớm?

Tôi 29 tuổi, hay xuất tinh sớm, đời sống chăn gối kém, nên ăn gì để cải thiện tình trạng này? (Huỳnh Anh, TP HCM)

Trả lời:

Xuất tinh sớm có thể xuất phát từ một hoặc nhiều nguyên nhân kết hợp như thể chất yếu, thói quen sinh hoạt, ăn uống và vận động không hợp lý, bệnh lý, căng thẳng, mệt mỏi hoặc môi trường tác động. Nam giới xuất tinh sớm nên đến chuyên khoa nam học khám để xác định rõ nguyên nhân, có hướng điều trị phù hợp. Tránh để lâu có thể gây biến chứng như liệt dương, giảm hoặc mất khả năng tình dục, sinh sản.

Để cải thiện xuất tinh sớm, nam giới nên duy trì thói quen ăn uống khoa học, cân đối 4 nhóm dưỡng chất quan trọng gồm bột đường, đạm, béo, vitamin và khoáng chất. Kết hợp bổ sung thêm thực phẩm giàu kẽm, omega-3, các chất chống oxy hóa, cải thiện lưu thông máu và khả năng cương cứng của dương vật, tăng nồng độ hormone testosterone nội sinh trong cơ thể.

Thực phẩm giàu kẽm như thịt đỏ (bò, heo, dê, cừu) và hải sản có vỏ (hàu, sò, tôm, cua), thúc đẩy cơ thể nam giới tăng cường trao đổi chất. Nguồn thực phẩm góp phần tăng hàm lượng testosterone tự nhiên, tăng số lượng và chất lượng tinh trùng, cải thiện xuất tinh sớm.

Thực phẩm giàu omega-3 như cá béo (cá hồi, cá basa, cá trích) và các loại hạt (óc chó, dẻ cười, điều, hạnh nhân), hỗ trợ ngăn ngừa sự tích tụ các mảng bám trong động mạch, cải thiện lưu thông máu. Omega-3 còn thúc đẩy cơ thể sản xuất testosterone, cải thiện sức khỏe tinh trùng, giúp nam giới gia tăng ham muốn và khoái cảm tình dục.

Thực phẩm giàu vitamin và các chất chống oxy hóa (A, B, C, E, lycopene, carotenoid, flavonoid), góp phần bảo vệ các tế bào khỏi tác nhân của quá trình oxy hóa do gốc tự do gây ra. Chúng giúp cải thiện sức khỏe tinh thần, tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ kiểm soát hưng phấn, kéo dài thời gian "yêu".

Thực phẩm giàu axit amin L-Arginine (đậu nành, sữa, ngũ cốc nguyên hạt, thịt gia cầm, thịt đỏ) làm tăng hàm lượng nitric oxide trong cơ thể, lưu thông máu đến dương vật. Điều này kích thích nam giới tăng ham muốn tình dục.

Nam giới xuất tinh sớm nên hạn chế uống rượu bia, chất kích thích thần kinh và tránh xa khói thuốc lá. Duy trì chế độ làm việc, nghỉ ngơi, tập luyện vừa sức. Kiểm soát cân nặng, không để thừa cân, béo phì, giảm căng thẳng, lo âu.

Bổ sung thêm các tinh chất thiên nhiên như eurycoma longifolia, chiết xuất thông biển Pháp, hàu đại dương giúp cơ thể tự sản sinh testosterone nội sinh và nitric oxide. Từ đó, chúng thúc đẩy quá trình trao đổi chất, gia tăng số lượng và chất lượng tinh trùng, khả năng tình dục.

Bác sĩ Trần Thị Trà Phương

Khoa Dinh dưỡng Tiết chế

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội