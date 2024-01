Ăn dâu tây có thể phòng ung thư

Dâu tây chứa chất chống oxy hóa anthocyanin, vitamin C có tác dụng giảm viêm và căng thẳng oxy hóa, ức chế tế bào u ác tính phát triển.

Dâu tây thuộc loại quả mọng, được trồng nhiều ở vùng khí hậu ôn đới và cận nhiệt đới. Quả này giàu chất xơ, vitamin C và chất chống oxy hóa, có tác dụng hỗ trợ chống lại ung thư và bệnh mạn tính. Sau đây là một số nghiên cứu cho thấy dâu tây có tác dụng trong phòng ngừa một vài loại ung thư.

Dâu tây có màu đỏ nhờ anthocyanin - chất oxy hóa mạnh. Nghiên cứu năm 2018 của Trường Đại học Kỹ thuật Munich, Đức, cho thấy chất chống oxy hóa trong dâu tây có thể giảm viêm và giảm huyết áp, từ đó ngăn ngừa khối u ác tính phát triển.

Theo nghiên cứu năm 2017 của Trường Đại học Tôn Trung Sơn, Trung Quốc, và một số đơn vị, trên các dòng tế bào ung thư vú, dâu tây chứa một số thành phần hoạt tính sinh học có thể ức chế tăng sinh và di căn của u vú ác tính.

Cụ thể, chiết xuất metanol của dâu tây có thể gây độc tế bào ở tế bào ung thư vú T47D. Chất này cũng kích hoạt quá trình apoptosis (chết tế bào theo chương trình trong cơ thể) dẫn đến ức chế khối u tăng sinh. Các nhà nghiên cứu kết luận ăn dâu tây thường xuyên có thể phòng ngừa tế bào ung thư vú phát triển.

Theo Trung tâm Ung thư MD Anderson, Mỹ, dâu tây có thể giúp chống lại ung thư da, bàng quang, phổi và ung thư vú. Ví dụ, nghiên cứu năm 2016 của Trường Đại học Politecnica delle Marche, Italy, phát hiện chiết xuất dâu tây có thể ngăn chặn sự lây lan của tế bào ung thư vú ở chuột.

36 người bị tổn thương thực quản tiền ung thư ăn khoảng 57 g dâu tây khô mỗi ngày trong 6 tháng, mức độ nghiêm trọng của tổn thương giảm 80%. Đây là kết quả nghiên cứu năm 2012 của Trường Đại học Nông nghiệp Trung Quốc cùng một số đơn vị. Các tác giả nghiên cứu cho rằng các loại vitamin, khoáng chất, chất dinh dưỡng trong quả này có tác dụng giảm viêm và tổn thương.

Nghiên cứu năm 2011 của Trường Đại học California Davis, Mỹ, cùng các đơn vị khác, trên 24 người, chỉ ra ăn dâu tây thường xuyên có thể chống lại tác động gây viêm và đông máu của bữa ăn nhiều chất béo, nhiều carbohydrate. Nhờ đó người tham gia có thể giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính như tim mạch, ung thư và tiểu đường.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, dâu tây giàu chất chống oxy hóa, nhất là vitamin C, 97 mg vitamin C trong 100 g dâu cắt lát, có tác dụng chống viêm và căng thẳng oxy hóa. Căng thẳng oxy hóa làm mất cân bằng giữa các gốc tự do và chất chống oxy hóa trong cơ thể gây hại cho tế bào, có thể dẫn đến các bệnh mạn tính như ung thư, bệnh tim, Alzheimer.

Mai Cat (Theo Everyday Health, Very Well Health)