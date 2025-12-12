Ăn đậu nành có làm tăng axit uric không?

Tôi 45 tuổi, mắc bệnh gout 2 năm nay, hay ăn đậu nành và các sản phẩm từ đậu. Nếu ăn thường xuyên các món này có làm axit uric tăng cao hơn không? (Hoàng Đạt, Khánh Hòa)

Trả lời:

Gout là bệnh rối loạn chuyển hóa purin khiến cơ thể tạo ra quá nhiều axit uric hoặc đào thải kém qua thận. Khi nồng độ axit uric tăng cao, tinh thể urat lắng đọng tại khớp, gây sưng đau, nóng đỏ, nhất là trong các đợt gout cấp. Chế độ ăn nhiều purin, uống rượu bia, thừa cân và ít vận động đều làm bệnh tiến triển nặng hơn.

Đậu nành và các chế phẩm như sữa đậu nành, đậu hũ, natto, đậu nành luộc... chứa lượng purin trung bình, thấp hơn nhiều so với thịt đỏ, hải sản hay nội tạng động vật. Đạm thực vật từ đậu nành hợp lý không làm tăng nguy cơ mắc bệnh gout và không tăng axit uric đáng kể. Đậu nành còn giàu chất xơ, isoflavone và acid béo tốt, có lợi cho tim mạch, cân nặng và sức khỏe xương - những yếu tố quan trọng đối với người bệnh gout.

Người mắc bệnh gout hoàn toàn có thể dùng đậu nành như một phần của chế độ ăn lành mạnh. Lượng phù hợp khoảng một khẩu phần mỗi ngày, tương đương 200 ml sữa đậu nành hoặc 100 g đậu hũ. Ưu tiên sản phẩm ít đường, ít muối và hạn chế đậu nành chiên rán để tránh làm tăng chất béo bão hòa. Người vừa trải qua cơn gout cấp nên giảm lượng đạm nói chung trong vài ngày đầu rồi tăng lại từ từ khi tình trạng ổn định.

Người bệnh gout có thể dùng đậu nành và các sản phẩm từ đậu nành. Ảnh được tạo bởi AI

Dù thêm đậu nành, người bệnh vẫn cần tuân thủ chế độ ăn kiểm soát gout như tăng rau xanh, trái cây giàu vitamin C, ngũ cốc nguyên hạt, uống 2-2,5 lít nước mỗi ngày để hỗ trợ thải axit uric. Hạn chế rượu bia, thịt đỏ, nội tạng, hải sản và các món nhiều dầu mỡ để tránh tái phát cơn đau.

Bạn nên kiểm tra axit uric, chức năng thận, đường huyết và mỡ máu định kỳ để theo dõi diễn tiến bệnh. Người bệnh thăm khám chuyên khoa dinh dưỡng hoặc cơ xương khớp giúp xây dựng khẩu phần hợp lý, kiểm soát cơn gout và phòng ngừa biến chứng lâu dài. Bổ sung eggshell membrane extract, collagen type II, collagen peptide thủy phân, chondroitin sulfate, chiết xuất củ nghệ hỗ trợ giảm đau, kháng viêm, tái tạo sụn - xương dưới sụn và góp phần phòng ngừa thoái hóa khớp do bệnh gout.

ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng

Chuyên khoa Dinh dưỡng Tiết chế

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7